우베 빙수 나왔다…설빙, ‘우베 베리치즈설빙’과 ‘컵설빙’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 여름 빙수 품목을 강화한다고 9일 전했다. 신메뉴는 1인 디저트 컵빙수 ‘컵설빙’ 3종과 ‘우베’를 활용한 우베베리치즈설빙·우베음료 3종이다.

컵설빙 3종은 설빙에서 꾸준히 사랑받아 온 베스트셀러 메뉴를 1인 컵빙수로 재해석했다. ‘팥인절미컵설빙’, ‘애플망고컵설빙’, ‘오레오초코컵설빙’이다. 빙수 전문 브랜드의 우유얼음을 사용했다. 녹을수록 더 부드럽고 깊어지는 맛을 단계별로 즐길 수 있다.

함께 선보이는 우베베리치즈설빙은 달콤한 우베와 상큼한 베리, 부드러운 우유얼음을 더한 제품이다. 음료는 우베라떼, 우베카페라떼, 우베말차라떼 3종으로 구성된다. 모두 아이스(Ice)로만 제공된다.

설빙 관계자는 “휴대성을 높인 1인 컵빙수부터 보랏빛 우베까지, 지금 소비자들이 가장 선호하는 요소를 메뉴 구성에 적극 반영했다”고 소개했다.

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