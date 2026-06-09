우베 빙수 나왔다…설빙, ‘우베 베리치즈설빙’과 ‘컵설빙’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 여름 빙수 품목을 강화한다고 9일 전했다. 신메뉴는 1인 디저트 컵빙수 ‘컵설빙’ 3종과 ‘우베’를 활용한 우베베리치즈설빙·우베음료 3종이다.
컵설빙 3종은 설빙에서 꾸준히 사랑받아 온 베스트셀러 메뉴를 1인 컵빙수로 재해석했다. ‘팥인절미컵설빙’, ‘애플망고컵설빙’, ‘오레오초코컵설빙’이다. 빙수 전문 브랜드의 우유얼음을 사용했다. 녹을수록 더 부드럽고 깊어지는 맛을 단계별로 즐길 수 있다.
함께 선보이는 우베베리치즈설빙은 달콤한 우베와 상큼한 베리, 부드러운 우유얼음을 더한 제품이다. 음료는 우베라떼, 우베카페라떼, 우베말차라떼 3종으로 구성된다. 모두 아이스(Ice)로만 제공된다.
설빙 관계자는 “휴대성을 높인 1인 컵빙수부터 보랏빛 우베까지, 지금 소비자들이 가장 선호하는 요소를 메뉴 구성에 적극 반영했다”고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 08. 2026
최근 젊은 세대를 중심으로 음료를 소비하는 방식에 뚜렷한 변화가 나타나고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 큐리그 닥터페퍼(Keurig Dr Pepper)가 발표한 ‘음료 트렌드 보고서(State of Beverages Trend Report)’는 음료 소비가 ‘자동적 선택’에서 ‘의도적 선택’으로 변화하고 있다고 분석했다. 음료가 단순한 기호식품을 넘어 자신을 표현하는 수단으로 확장되고 있다는 설명이다. 과거에는 늘 마시던 음료를 반복적으로 구매하는 경향이 강했다면, Gen Z와 Gen Alpha(이하 Gen A/Z 세대)는 단순한 습관이 아닌 기분과 상황, 활동, 자기 정체성에 따라 음료를 선택하는 경향을 보였다. 보고서는 Gen A/Z 세대를 13~29세로 정의했으며, 비교군은 30세 이상의 밀레니얼 세대 소비자다. 특히 Gen A/Z 세대는 음료를 사회적 경험과 연결해 소비하는 경향이 강했다. 이들의 음료 소비 중 59%는 다른 사람과 함