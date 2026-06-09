멜론·참외·말차로 완성…코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어의 여름 디저트

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔의 모모델리에서 여름 디저트 프로모션인 썸머 아틀리에 파티세리(Summer Atelier Patisserie)’를 선보인다고 9일 전했다. 행사는 6월부터 오는 8월 30일까지다.

이번 프로모션은 여름 제철 과일과 디저트 기술을 접목한 시즌 메뉴로 기획했다. 대표 메뉴로는 크림과 멜론을 넣은 ‘멜론 쇼트 케이크’, 참외를 타트트와 접목한 ‘참외 타르트’, 그리고 ‘말차 티라미수’가 있다.

홀케이크는 멜론 쇼트 케이크 6만5000원, 참외 타르트 6만3000원, 말차 티라미수 5만5000원이다. 보다 부담 없이 즐길 수 있는 쁘띠 케이크도 있다.

시즌 디저트 컬렉션은 오후 12시부터 오후 10시까지 이용할 수 있다. 홀케이크는 방문일 기준 최소 2일 전 사전 예약이 필요하다.

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