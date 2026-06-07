단백질 푸딩과 무스…기능성 스페인 다이어트 시장

[리얼푸드=육성연 기자] 스페인 내 다이어트 주요 트렌드는 건강한 체중 관리, 고단백·고섬유 식품, 기능성 식품이라고 코트라(KOTRA)가 전했다.

대표 사례로는 스페인 내 다이어트 식품 전문 브랜드인 시켄(Siken)과 비마난(BiManán)을 들 수 있다. 시켄은 식사대용 바, 식사대용 셰이크, 스낵, 디저트형 제품 등을 판매한다. 비마난도 스페인에서 잘 알려진 체중 관리 브랜드 중 하나다. 식사대용 셰이크, 바, 보충제, 단백질 제품 등을 판매한다. 슈퍼마켓·약국·온라인 채널에서 구매하기 쉽다는 점, 맛과 편의성을 동시에 제공한다는 점에서 수요가 형성되고 있다.

두 번째 트렌드는 고단백·고식이섬유 식품이다. 대표적인 제품 사례로는 다논(Danone)의 요프로(YoPRO)가 있다. 요프로는 고단백 유제품 브랜드로, 다논은 해당 제품을 운동 후 회복과 근육 유지에 적합한 제품으로 소개한다.

세 번째 트렌드는 기능성 식품이다. 프로바이오틱스, 케피어, 콤부차, 비타민 강화 유제품, 콜라겐 함유 제품, 단백질 디저트 등 특정 기능을 강조한 제품들이 슈퍼마켓과 온라인 유통채널에서 확대되고 있다. 음료 분야에서는 콤비다(Komvida)의 콤부차가 대표적인 사례이다. 콤부차는 발효차 기반 음료로, 저당·천연·프로바이오틱스가 특징이다.

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