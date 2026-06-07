단백질 푸딩과 무스…기능성 스페인 다이어트 시장

[리얼푸드=육성연 기자] 스페인 내 다이어트 주요 트렌드는 건강한 체중 관리, 고단백·고섬유 식품, 기능성 식품이라고 코트라(KOTRA)가 전했다.
대표 사례로는 스페인 내 다이어트 식품 전문 브랜드인 시켄(Siken)과 비마난(BiManán)을 들 수 있다. 시켄은 식사대용 바, 식사대용 셰이크, 스낵, 디저트형 제품 등을 판매한다. 비마난도 스페인에서 잘 알려진 체중 관리 브랜드 중 하나다. 식사대용 셰이크, 바, 보충제, 단백질 제품 등을 판매한다. 슈퍼마켓·약국·온라인 채널에서 구매하기 쉽다는 점, 맛과 편의성을 동시에 제공한다는 점에서 수요가 형성되고 있다.
두 번째 트렌드는 고단백·고식이섬유 식품이다. 대표적인 제품 사례로는 다논(Danone)의 요프로(YoPRO)가 있다. 요프로는 고단백 유제품 브랜드로, 다논은 해당 제품을 운동 후 회복과 근육 유지에 적합한 제품으로 소개한다.
세 번째 트렌드는 기능성 식품이다. 프로바이오틱스, 케피어, 콤부차, 비타민 강화 유제품, 콜라겐 함유 제품, 단백질 디저트 등 특정 기능을 강조한 제품들이 슈퍼마켓과 온라인 유통채널에서 확대되고 있다. 음료 분야에서는 콤비다(Komvida)의 콤부차가 대표적인 사례이다. 콤부차는 발효차 기반 음료로, 저당·천연·프로바이오틱스가 특징이다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가