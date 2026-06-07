인도네시아, ‘볼드 플레이버’ 트렌드 확산

[리얼푸드=육성연 기자] 인도네시아 외식업계에서 ‘볼드 플레이버(Bold Flavor)’ 트렌드가 확산하고 있다. 단순히 맵거나 짠맛을 뜻하는 것이 아닌, 향·풍미·자극이 뚜렷하고 개성이 강한 맛을 의미한다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 MZ세대 소비자층을 중심으로 볼드 플레이버(Bold Flavor)를 활용한 메뉴 수요가 증가하고 있다. 단맛, 감칠맛, 매운맛을 조합한 메뉴는 주요 외식 트렌드로 자리 잡고 있다.

토스트 카테고리에서도 차별화된 메뉴와 신제품 개발이 활발히 이루어지고 있다. 최근에는 숯(차콜)을 활용한 신메뉴 ‘블랙 토스트’가 인기다. 독특한 비주얼과 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감을 강조한 제품들이 주목받고 있다.

고추장, 불닭 소스 등 한국식 매운 소스를 활용한 메뉴도 증가하고 있다. 불닭 소스를 활용한 토스트 메뉴는 닭고기와 마요네즈 소스와 함께 요리된다.

aT 관계자는 “한국식 매운 소스와 글로벌 식문화를 접목한 메뉴가 현지 소비자층 사이에서 빠르게 확산하면서, 외식업계의 퓨전 메뉴 개발과 체험 중심 소비 트렌드는 앞으로 더욱 가속화될 것”이라고 전망했다.

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