“한국시장 공략 강화”…아일랜드 식품청, ‘서울국제식품산업대전’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 보드비아(Bord Bia, 아일랜드 식품청)는 지난 9일부터 12일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2026 서울국제식품산업대전’에 참가한다고 밝혔다.
보드비아는 전시 기간 소고기 수입사, 유통사, 외식업계 및 식품 제조업체를 대상으로 비즈니스 미팅을 진행할 예정이다.
아일랜드 소고기는 지난 2024년 한국 시장 수출 허용 이후 본격적으로 수출이 시작됐다. 2025년 한국 수출 물량은 약 37만kg이다. 전년 대비 약 1064% 증가했다.
보드비아는 이에 앞서 지난달 12일 서울 한남동 스미스앤월렌스키에서 소고기 수입사, 유통사, 리테일 및 외식업계 관계자를 대상으로 ‘아일랜드 소고기 세미나 (Explore the Taste of Irish Beef)’를 개최했다. 약 40명의 국내 B2B 업계 관계자가 참석했다.
조 무어(Joe Moore) 보드비아 동아시아 글로벌 비즈니스 개발 매니저는 “한국은 프리미엄 목초 사육 소고기 수요가 확대되는 전략적 시장”이라며 “아일랜드 소고기는 지속가능성, 동물복지, 품질 관리 및 이력추적 시스템 기반의 경쟁력을 갖추고 있다”고 말했다. 이어 “이번 서울국제식품산업대전 참가와 사전 세미나를 통해 한국과의 협력을 강화할 것”이라고 기대했다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가