“한국시장 공략 강화”…아일랜드 식품청, ‘서울국제식품산업대전’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 보드비아(Bord Bia, 아일랜드 식품청)는 지난 9일부터 12일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2026 서울국제식품산업대전’에 참가한다고 밝혔다.

보드비아는 전시 기간 소고기 수입사, 유통사, 외식업계 및 식품 제조업체를 대상으로 비즈니스 미팅을 진행할 예정이다.

아일랜드 소고기는 지난 2024년 한국 시장 수출 허용 이후 본격적으로 수출이 시작됐다. 2025년 한국 수출 물량은 약 37만kg이다. 전년 대비 약 1064% 증가했다.

보드비아는 이에 앞서 지난달 12일 서울 한남동 스미스앤월렌스키에서 소고기 수입사, 유통사, 리테일 및 외식업계 관계자를 대상으로 ‘아일랜드 소고기 세미나 (Explore the Taste of Irish Beef)’를 개최했다. 약 40명의 국내 B2B 업계 관계자가 참석했다.

조 무어(Joe Moore) 보드비아 동아시아 글로벌 비즈니스 개발 매니저는 “한국은 프리미엄 목초 사육 소고기 수요가 확대되는 전략적 시장”이라며 “아일랜드 소고기는 지속가능성, 동물복지, 품질 관리 및 이력추적 시스템 기반의 경쟁력을 갖추고 있다”고 말했다. 이어 “이번 서울국제식품산업대전 참가와 사전 세미나를 통해 한국과의 협력을 강화할 것”이라고 기대했다.

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