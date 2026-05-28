“당 함량 낮췄어요”…풀무원다논, ‘액티비아 프로바이오틱 스무디’ 리뉴얼

[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문기업 풀무원다논은 발효유 브랜드 ‘액티비아(ACTIVIA)’가 ‘액티비아 프로바이오틱 스무디’ 2종(딸기바나나·골드키위사과)을 리뉴얼했다고 28일 전했다.

기존 제품의 풍미는 유지하면서 당은 최대 38%까지 낮췄다. 식이섬유 함량은 높였다.

‘딸기바나나’는 당 함량을 기존 13g에서 8g으로 약 38% 줄였다. ‘골드키위사과’ 역시 기존 15g에서 10g으로 약 33% 낮췄다. 두 제품 모두 지방 0%다. 프로바이오틱스를 한 병당(150ml) 400억 CFU 이상 함유했다. 열량은 ‘딸기바나나’ 65kcal, ‘골드키위사과’ 80kcal다.

이번 리뉴얼은 액티비아가 지난 10년간 진행해 온 당 저감 활동의 일환이다. 액티비아는 최근 당·지방·유당을 낮춘 신제품과 리뉴얼을 선보이고 있다.

김동진 풀무원다논 액티비아 팀장은 “지난 10년간 이어온 당 저감 노력을 라인업 전반으로 확대했다”고 말했다.

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