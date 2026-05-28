“당 함량 낮췄어요”…풀무원다논, ‘액티비아 프로바이오틱 스무디’ 리뉴얼

[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문기업 풀무원다논은 발효유 브랜드 ‘액티비아(ACTIVIA)’가 ‘액티비아 프로바이오틱 스무디’ 2종(딸기바나나·골드키위사과)을 리뉴얼했다고 28일 전했다.
기존 제품의 풍미는 유지하면서 당은 최대 38%까지 낮췄다. 식이섬유 함량은 높였다.
‘딸기바나나’는 당 함량을 기존 13g에서 8g으로 약 38% 줄였다. ‘골드키위사과’ 역시 기존 15g에서 10g으로 약 33% 낮췄다. 두 제품 모두 지방 0%다. 프로바이오틱스를 한 병당(150ml) 400억 CFU 이상 함유했다. 열량은 ‘딸기바나나’ 65kcal, ‘골드키위사과’ 80kcal다.
이번 리뉴얼은 액티비아가 지난 10년간 진행해 온 당 저감 활동의 일환이다. 액티비아는 최근 당·지방·유당을 낮춘 신제품과 리뉴얼을 선보이고 있다.
김동진 풀무원다논 액티비아 팀장은 “지난 10년간 이어온 당 저감 노력을 라인업 전반으로 확대했다”고 말했다.
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May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑