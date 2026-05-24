REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Play

  • 식물성 식품 속 항영양소와 이소플라본, 정말 건강에 해로울까?

  • 2026-05-24
[123RF]
[123RF]

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 식물성 식품에 포함된 특정 성분이 건강에 해로울 수 있다는 정보가 온라인을 중심으로 확산하고 있다. 대표적으로 오해를 받는 성분은 ‘항영양소’와 ‘이소플라본’이다.

24일 의학 및 관련 업계에 따르면 항영양소는 체내 특정 영양소의 흡수를 방해할 수 있는 물질이다. 주로 식물에 자연적으로 존재한다. 이는 식물이 외부 환경으로부터 자신을 보호하기 위해 만든 일종의 ‘천연 방어 물질’이기도 하다. 대표적으로는 콩에 풍부한 렉틴, 곡물의 피트산 등이 있다.

렉틴은 장이 좋지 않은 사람에게 점막 자극, 영양소 흡수 방해 등의 작용을 유발하는 것으로 알려져 있다. 하지만 렉틴은 수용성 단백질로, 물에 담그거나 가열하는 등의 일반적인 조리 과정을 통해 그 활성이 상당 부분 감소한다.

또 전문가들은 렉틴 섭취의 위험성에 대해 더 많은 연구가 수행되어야 한다고 말한다. 미국 공인 영양사 카라 하브스트리트는 현지 매체 포브스를 통해 “렉틴의 잠재적 부정적 영향을 보여주는 연구는 대다수가 세포, 식물, 동물을 대상으로 진행됐다”며 “해당 결과를 인간에게 그대로 적용할 수 없다”고 했다. 최근에는 렉틴의 항산화, 혈당 조절, 항암 효과도 주목받고 있다.

피트산은 철분, 아연 등의 미네랄과 결합해 체내 흡수를 떨어뜨릴 수 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 식품 속 피트산도 물에 담그거나 발효, 절임 등의 조리 과정에서 줄일 수 있다. 콜레스테롤 감소, 혈당 상승 방지, 항산화 등 피트산의 다양한 생리활성도 보고되고 있다.

콩의 대표적인 생리활성물질 중 하나인 이소플라본도 식물성 에스트로겐으로 분류되기 때문에 여성 호르몬에 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기되어 왔다. 그러나 그동안 보고된 연구들에서는 이소플라본이 폐경 전에는 체내 에스트로겐과 경쟁적으로 결합해 항에스트로겐 작용을 하고, 폐경 후에는 에스트로겐과 유사한 작용을 하는 것으로 밝혀졌다. 이러한 특성으로 이소플라본은 여성 건강에 도움을 줄 수 있다는 분석이다.

세계적으로 권위 있는 하버드 공중보건대학원(Harvard T.H. Chan School of Public Health)은 “식품 섭취 시 미량 영양소로 인한 잠재적 유해성보다 건강상 이점이 훨씬 크며, 이를 피하는 것은 권장하지 않는다”고 강조했다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 20. 2026
불닭볶음면 먹고 막걸리…미국 주류 소비 감소 속 커지는 ‘K-주류’
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114