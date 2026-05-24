말차 다음은 우베?…글로벌 보랏빛 제품들

[리얼푸드=육성연 기자] 유럽에서 말차에 이어 우베(Ube)가 새로운 식물성 트렌드 원료로 주목받고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 폴란드 식품 매체들은 동남아시아에서 유래한 우베가 유럽 시장에서 확산하고 있다고 전하고 있다.

특히 기존 말차가 ‘건강·프리미엄 이미지’를 기반으로 성장했다면, 우베는 ‘비주얼+자연성+이국적 경험’을 결합한 원료로 사랑받는다는 분석이다.

우베는 아이스크림, 케이크, 도넛 등 디저트류를 중심으로 라테, 밀크티 등 음료 제품, 초콜릿 및 스낵류까지 다양한 카테고리에서 활용된다. 특히 카페 및 베이커리 채널에서 활용도가 높다.

폴란드 대형 유통업체인 Lidl 역시 4월 신제품으로 우베 활용 제품 시리즈를 출시했다. 망고와 코코넛을 결합한 우베 초콜릿, 우베 코팅 프레첼 및 아몬드 등 다양한 제품을 선보였다. 이는 우베가 단순한 카페 유행을 넘어 상품화 단계에 진입했음을 보여주는 사례다.

aT 관계자는 “우베는 흑임자, 말차 등 기존 K-푸드 원료와의 결합 가능성도 높아지고 있다”고 조언했다.

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