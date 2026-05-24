말차 다음은 우베?…글로벌 보랏빛 제품들

[리얼푸드=육성연 기자] 유럽에서 말차에 이어 우베(Ube)가 새로운 식물성 트렌드 원료로 주목받고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 폴란드 식품 매체들은 동남아시아에서 유래한 우베가 유럽 시장에서 확산하고 있다고 전하고 있다.
특히 기존 말차가 ‘건강·프리미엄 이미지’를 기반으로 성장했다면, 우베는 ‘비주얼+자연성+이국적 경험’을 결합한 원료로 사랑받는다는 분석이다.
우베는 아이스크림, 케이크, 도넛 등 디저트류를 중심으로 라테, 밀크티 등 음료 제품, 초콜릿 및 스낵류까지 다양한 카테고리에서 활용된다. 특히 카페 및 베이커리 채널에서 활용도가 높다.
폴란드 대형 유통업체인 Lidl 역시 4월 신제품으로 우베 활용 제품 시리즈를 출시했다. 망고와 코코넛을 결합한 우베 초콜릿, 우베 코팅 프레첼 및 아몬드 등 다양한 제품을 선보였다. 이는 우베가 단순한 카페 유행을 넘어 상품화 단계에 진입했음을 보여주는 사례다.
aT 관계자는 “우베는 흑임자, 말차 등 기존 K-푸드 원료와의 결합 가능성도 높아지고 있다”고 조언했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주