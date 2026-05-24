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  • AI가 주문받고 음식물쓰레기 감축…미국 외식업의 변화

  • 2026-05-24
윈나우의 스로우앤고(Throw & Go) 기술 [윈나우 제공]
윈나우의 스로우앤고(Throw & Go) 기술 [윈나우 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 물가 인상과 인력난으로 어려움을 겪어온 미국 요식업계가 AI(인공지능) 도입을 통해 돌파구를 모색하고 있다.

코트라(KOTRA)에 따르면 업계는 AI 기술을 통해 효율적으로 재고를 관리하고, 인력 운영을 최적화한다.

영국에서 출발한 스타트업 윈나우(Winnow)는 식당 내 음식물 쓰레기 발생량을 감축하는 솔루션을 제공한다. 윈나우가 개발한 윈나우 비전(Winnow Vision)은 AI가 실시간으로 품목을 자동으로 인식하고 무게를 기록한다.이케아(Ikea)는 윈나우와 협업을 시작한 2017년부터 지난 2022년까지 전 세계 매장 내 음식물 쓰레기를 54% 감축했다.

미소 로보틱스의 플리피 프라이 스테이션 [미소 로보틱스 제공]
미소 로보틱스의 플리피 프라이 스테이션 [미소 로보틱스 제공]

AI 기반 주방 자동화 로봇 업체인 미소 로보틱스(Miso Robotics) 조리용 로봇 플리피(Flippy)는 주요 패스트푸드 식당에서 활약 중이다. 엔비디아(NVIDA)와의 협업을 통해 AI 비전 시스템을 탑재한 플리피 프라이 스테이션(Flippy Fry Station)은 이전 모델보다 부피가 절반 수준으로 줄었다. 설치 기간은 기존의 25% 수준으로 단축됐다. 주로 감자튀김, 치킨, 타코 등을 조리한다. 조리 속도는 사람보다 2배 정도 빠르다. 이 로봇은 현재 패스트푸드 프랜차이즈인 화이트캐슬(White castle), 잭인더박스(Jack in the box) 등에서 사용되고 있다.

고객 응대 분야에서도 기술을 활용한 인력 재배치가 일어나고 있다. 음성 AI 엔진 전문 기업인 사운드하운드AI(SoundHoundAI)는 직원을 대신해 주문받는 서비스를 제공한다. 전화 주문, 드라이브 스루(drive-thru), 키오스크, 인카 오더링(In car ordering)에 이르는 전 채널을 옴니채널 음성 AI가 맡는다.


gorgeous@heraldcorp.com

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불닭볶음면 먹고 막걸리…미국 주류 소비 감소 속 커지는 ‘K-주류’
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주
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