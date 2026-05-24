태국, 간편한 기능성 요거트 시장 커진다

[리얼푸드=육성연 기자] 태국에서 요거트 시장이 꾸준한 성장세를 보인다고 코트라(KOTRA)가 전했다.
시장 조사기관 스타티스타(Statista)에 따르면, 올해 태국 요거트 시장 규모는 전년 대비 약 5.7% 증가할 것으로 예측됐다. 중장기적인 시장 성장도 예상된다. 장 건강, 면역력 관리 등 기능성을 고려한 식품으로 인식되며 소비가 확대하는 추세다.
품목별로는 그릭 요거트가 주요 성장 카테고리로 자리 잡고 있다. 드링킹 요거트는 간편한 섭취와 휴대성을 바탕으로 여전히 시장 내 가장 큰 비중을 차지한다. 두유 및 아몬드 기반의 식물성 대체 요거트에 대한 관심도 높아지고 있다. 편의성을 중시하는 소비 패턴이 강화되면서 간편하게 섭취할 수 있는 제품에 대한 선호도가 커지고 있다.
시장 조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 제품군별로 보면 드링킹 요거트 시장은 태국 및 일본 브랜드 중심으로 형성되어 있다. 그릭 요거트 시장에서는 Chobani 등 글로벌 브랜드의 인지도가 높은 편이다.
우리 기업의 태국 시장 진출 사례도 늘고 있다. 태국 유제품 제조업체 관계자는 코트라를 통해 “한국 hy의 ‘헬리코박터 프로젝트 윌’은 태국 시장 진출 시 수입 방식이 아닌 현지 생산·유통 구조를 채택했다”며 “이는 유통 효율성과 시장 대응력을 고려한 전략”이라고 설명했다. 이어 “태국 소비자 특성에 맞춘 제품 기획과 현지 유통망 활용이 병행되고 있다”고 덧붙였다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주