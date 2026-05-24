태국, 고물가에 ‘생선 통조림’ 수요 증가

[리얼푸드=육성연 기자] 태국 통조림 식품 시장이 고물가와 소비 위축 상황에서 성장세를 이어가고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 시장조사기관인 Grand View Research 조사 결과, 태국 통조림 해산물 시장은 2026년부터 2033년까지 연평균 3.3% 성장할 것으로 보인다.
특히 통조림 생선 제품군이 시장 내 핵심 성장 분야다. 태국은 지난해 글로벌 통조림 해산물 시장의 4.1%를 차지했다.
태국에서 과거 통조림 제품이 간편식 또는 비상식품으로 인식됐다면, 최근에는 가격 대비 효율성이 높은 식품이라는 인식이 커지고 있다.
aT 관계자는 “최근 태국에서는 가공식품 시장 내 ‘실용 소비’ 트렌드가 나타나고 있다”며 이는 “즉석식품, 레토르트 식품, 통조림류, 간편식(HMR) 등 장기 보관형 가공식품의 수출 확대 가능성을 시사한다”고 말했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주