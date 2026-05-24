태국, 고물가에 ‘생선 통조림’ 수요 증가

[리얼푸드=육성연 기자] 태국 통조림 식품 시장이 고물가와 소비 위축 상황에서 성장세를 이어가고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 시장조사기관인 Grand View Research 조사 결과, 태국 통조림 해산물 시장은 2026년부터 2033년까지 연평균 3.3% 성장할 것으로 보인다.

특히 통조림 생선 제품군이 시장 내 핵심 성장 분야다. 태국은 지난해 글로벌 통조림 해산물 시장의 4.1%를 차지했다.

태국에서 과거 통조림 제품이 간편식 또는 비상식품으로 인식됐다면, 최근에는 가격 대비 효율성이 높은 식품이라는 인식이 커지고 있다.

aT 관계자는 “최근 태국에서는 가공식품 시장 내 ‘실용 소비’ 트렌드가 나타나고 있다”며 이는 “즉석식품, 레토르트 식품, 통조림류, 간편식(HMR) 등 장기 보관형 가공식품의 수출 확대 가능성을 시사한다”고 말했다.

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