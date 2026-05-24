K-쫄깃 식감이 대세, 홍콩 내 한국 디저트

[리얼푸드=육성연 기자] K-디저트 시장이 독특한 식감을 내세워 홍콩 시장에서 인기를 얻고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩 침사추이에 위치한 Moment는 한국식 ‘겉바속촉’식감을 살린 붕어빵을 맛볼 수 있다. 매장에 ‘인생네컷’ 포토부스도 있어 MZ세대에게 인기다.
Kai Kai Dessert는 미쉐린 가이드에 선정된 전통 디저트 맛집이다. 한국의 쫀득한 식감 트렌드와 맞닿아 있는 참깨 떡이 유명하다. 생강베이스의 따뜻한 국물과 쫄깃한 떡이 조화를 이룬다.
Kactus Koffee에서는 두바이 츄이 바이츠라는 이름으로 쫀득한 쿠키를 판매한다. 이 외에도 두바이 쫀득 쿠기를 만들어 파는 베이커리 매장들이 많다.
aT 관계자는 “K-디저트 기업들은 단순한 맛의 개선을 넘어 입안에서 느껴지는 복합적인 층위의 식감에 집중하고 있다”며 “홍콩에 진출하려는 업체들은 현지인이 선호하는 질감에 맞춰 레시피를 변주하는 ‘식감의 현지화’가 중요하다”고 조언했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주