아산도 뛰어들었다, 러시아에서 확대하는 한국 라면카페

[리얼푸드=육성연 기자] 현지 대형 소매업체 아샨(Auchan)이 라면카페 사업을 개시했다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 지난 4월 아샨은 쇼핑센터 아비아파르크(Aviapark)점에 15제곱미터 규모의 라면카페를 개장했다.
일반적인 라면카페와 동일한 구조다. 매장 한 쪽 벽면 매대에는 ‘한국산 즉석식품’과 ‘다양한 토핑’이 있다. 그 옆으로는 즉석라면 조리기와 전자레인지가 놓여있다.
또한 라면과 함께 취식 가능한 PB 즉석식품, 무알콜 음료 그리고 과자류 등이 함께 판매된다. 별도의 취식 공간을 마련해 소비자가 현장에서 직접 조리 및 취식할 수 있다.
대형 소매업체의 라면카페 사업 진출은 이번이 두 번째 사례다. 앞서 작년 8월 마그니트(Magnit)가 업계 최초로 매장 내 라면카페 시범사업을 도입했다.
아샨(Auchan)과 마그니트(Magnit)는 향후 매장 내 라면카페 운영 점포를 단계적으로 확대할 계획이다. 대형 소매업체 외에도 코노(KONO) 등 전문 라면카페 점포 수 또한 꾸준히 증가하고 있다.
업계 전문가들은 단순히 라면 수요가 증가한 것을 넘어, 라면에 대한 인식 자체가 ‘간식’에서 ‘한 끼 식사’로 진화하는 등 라면 소비가 확대한 것으로 보고 있다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주