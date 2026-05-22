터미널 에스프레소 하우스, 영도커피페스티벌서 필리핀 TESDA 부스 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 정통 이탈리안 에스프레소 F&B 브랜드 ‘터미널 에스프레소 하우스’가 ‘글로벌 영도커피페스티벌’에서 필리핀 기술교육기능개발청(TESDA) 공식 부스를 운영했다고 22일 밝혔다. 행사는 지난 15일부터 17일까지 총 12만 명이 방문했다.
영도구청과 한국커피협회가 공동 주최한 이번 행사에서 터미널 에스프레소 하우스는 한국커피협회와 필리핀 TESDA를 잇는 가교 역할을 맡았다. 터미널 에스프레소 하우스는 부스 운영을 총괄하며 K-커피 교육의 우수성을 알렸다. 다양한 필리핀 원두를 소개하고 7종의 드립커피 시음 기회를 제공했다.
현재 한국커피협회는 글로벌 커피 교육 프로그램인 ‘GACP’(Global Advanced Coffee Program)를 열고, 필리핀 지방 정부와 인적자원 양성에 협력 중이다.
장세현 한국커피협회 권역부장(터미널 에스프레소 하우스 이사)은 “이번 글로벌 영도커피페스티벌을 통해 필리핀 기술교육기능개발청과 뜻깊은 협업을 이뤄냈다”며, “필리핀과의 교류를 통해 K-커피가 필리핀을 거점으로 세계화가 될 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주