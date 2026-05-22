썬키스트 ‘레시피 콘테스트’ 성료, 시트러스 활용 가능성 제시

[리얼푸드=육성연 기자] 썬키스트가 ‘썬키스트 레시피 콘테스트’를 성료했다고 22일 밝혔다.

콘테스트는 지난 3월 30일부터 4월 26일까지 약 한 달간 열렸다. 썬키스트 시트러스를 활용한 창의적인 레시피를 발굴하고, 시트러스 활용 가능성을 조명하기 위해 기획했다.

특히 총 2200만원 상금이 마련된 콘테스트는 SNS(사회관계망서비스)를 통해 약 350개 작품이 출품됐다.

최종 1등은 시트러스와 파블로바를 활용한 디저트 메뉴인 ‘태양의 첫 키스 파블로바’다. 4가지 썬키스트 시트러스를 활용해 각 품종의 특징을 다채롭게 표현했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

썬키스트 관계자는 “이번 레시피 콘테스트는 단순한 요리 경연을 넘어 시트러스가 가진 새로운 가능성을 발견하는 자리였다”고 말했다.

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