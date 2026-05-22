썬키스트 ‘레시피 콘테스트’ 성료, 시트러스 활용 가능성 제시

[리얼푸드=육성연 기자] 썬키스트가 ‘썬키스트 레시피 콘테스트’를 성료했다고 22일 밝혔다.
콘테스트는 지난 3월 30일부터 4월 26일까지 약 한 달간 열렸다. 썬키스트 시트러스를 활용한 창의적인 레시피를 발굴하고, 시트러스 활용 가능성을 조명하기 위해 기획했다.
특히 총 2200만원 상금이 마련된 콘테스트는 SNS(사회관계망서비스)를 통해 약 350개 작품이 출품됐다.
최종 1등은 시트러스와 파블로바를 활용한 디저트 메뉴인 ‘태양의 첫 키스 파블로바’다. 4가지 썬키스트 시트러스를 활용해 각 품종의 특징을 다채롭게 표현했다는 점에서 높은 평가를 받았다.
썬키스트 관계자는 “이번 레시피 콘테스트는 단순한 요리 경연을 넘어 시트러스가 가진 새로운 가능성을 발견하는 자리였다”고 말했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주