이른 더위에 빙수 팔린다…파리바게뜨 ‘베리밤 팥빙수’ 40% 판매 상승

[리얼푸드=육성연 기자] 이른 더위가 시작되면서 빙수를 찾는 소비자들이 늘어난 가운데, 파리바게뜨의 ‘베리밤 팥빙수’가 판매 호조를 보인다.

22일 파리바게뜨에 따르면 신제품 ‘베리밤 팥빙수’의 5월 판매량은 전월 대비 40% 증가했다. 베리밤 팥빙수는 ‘딸기 폭탄’ 콘셉트의 ‘베리밤(Berry Bomb)’ 라인에서 선보인 빙수다. 우유 얼음 위에 딸기와 통단팥을 올렸다.

전체 빙수 판매량 역시 전월보다 약 40% 상승했다. 인절미 맛 셰이크에 인절미와 볶음 현미를 얹은 ‘인절미 컵빙수’, ‘애플망고 POP빙수’, 스테디셀러인 ‘우유 팥빙수’ 등이다.

파리바게뜨 관계자는 “본격적인 무더위가 시작되면서 시원 달콤한 ‘베리밤 팥빙수’를 찾는 고객들이 빠르게 늘고 있다”고 말했다.

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