이른 더위에 빙수 팔린다…파리바게뜨 ‘베리밤 팥빙수’ 40% 판매 상승

[리얼푸드=육성연 기자] 이른 더위가 시작되면서 빙수를 찾는 소비자들이 늘어난 가운데, 파리바게뜨의 ‘베리밤 팥빙수’가 판매 호조를 보인다.
22일 파리바게뜨에 따르면 신제품 ‘베리밤 팥빙수’의 5월 판매량은 전월 대비 40% 증가했다. 베리밤 팥빙수는 ‘딸기 폭탄’ 콘셉트의 ‘베리밤(Berry Bomb)’ 라인에서 선보인 빙수다. 우유 얼음 위에 딸기와 통단팥을 올렸다.
전체 빙수 판매량 역시 전월보다 약 40% 상승했다. 인절미 맛 셰이크에 인절미와 볶음 현미를 얹은 ‘인절미 컵빙수’, ‘애플망고 POP빙수’, 스테디셀러인 ‘우유 팥빙수’ 등이다.
파리바게뜨 관계자는 “본격적인 무더위가 시작되면서 시원 달콤한 ‘베리밤 팥빙수’를 찾는 고객들이 빠르게 늘고 있다”고 말했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주