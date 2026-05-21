설빙 가맹점 매출, 전년 대비 15% 증가…“브랜드 재정비 성과”

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 가맹점 평균 매출이 성장세를 보인다고 21일 밝혔다.
설빙은 올해 1~4월 누적 기준으로 전체 가맹점 평균 매출이 전년 동 기간 대비 15% 증가했다. 브랜드 재정비와 운영 효율화가 이뤄낸 성과라는 분석이다.
설빙은 지난 2024년 4월 김의열 대표 취임 이후 BI(브랜드 아이덴티티)·SI(스토어 아이덴티티) 리뉴얼과 공식 모바일 애플리케이션 출시하고 가맹 운영 체계 정비 등을 추진해 왔다. 설빙 공식 앱은 출시 약 4개월 만에 누적 가입자 17만명을 돌파했다.
가맹 운영 안정성 지표도 유지되고 있다. 전체 매장 가운데 10년 이상 장기 운영 중인 점포 비중은 52.9%다. 다점포로 운영되는 매장은 전체의 약 20% 수준이다.
해외 사업 확대에도 속도를 낼 계획이다. 설빙은 현재 5개국에서 총 12개 매장을 운영 중이다. 올해는 미국과 태국·필리핀 등 동남아 시장으로 추가 진출한다. 특히 미국 시장 공략에 힘을 싣는다는 방침이다. 설빙은 2분기 중 캘리포니아 LA 한인타운에 신규 매장을 추가로 연다. 올해 미국 내 가맹 계약을 전년 대비 10배 이상으로 확대한다는 목표다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주