밀라노 국제식품박람회, 나흘간 12만3000명 방문…전회 대비 30% 성장

[리얼푸드=육성연 기자] ‘밀라노 국제 식품박람회(TUTTOFOOD 2026)’가 나흘간 12만 3000명의 방문 규모를 기록했다. 전회 대비 30% 증가한 수치다.
지난 11일부터 14일까지 열린 이번 박람회는 피에르 디 파르마(Fiere di Parma)가 주관한 두 번째 밀라노 국제 식품박람회(TUTTOFOOD)다. 세계 최대 식품 전시회인 독일 쾰른 아누가(Anuga)의 주관사 쾰른메세(Koelnmesse)도 국제 파트너로 참여했다.
올해는 총 10개 전시관, 8만 2000㎡ 규모로 운영됐다. 전시 공간은 전회 대비 15% 확대됐다. 참가 브랜드도 5000개로 전년 대비 20% 증가했다. 한국 기업도 60개 사가 참가했다.
안토니오 첼리에 피에르 디 파르마 CEO는 “농식품 시장에서 실질적인 비즈니스 교류와 시장 확대를 지원하는 국제 행사로 자리매김했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주