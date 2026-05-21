웹툰 ‘냐한남자-춘배와 친구들’, 빽다방서 만난다

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 전문점 브랜드 빽다방이 네이버웹툰 ‘냐한남자-춘배와 친구들’(이하 ‘춘배와 친구들’)과 협업한 신메뉴 2종을 시즌 한정 출시한다고 21일 밝혔다.

신메뉴는 ‘춘배와 친구들’ 특유의 감성을 담은 스무디 메뉴다. 냥냥! 춘배펀치 초코스무디, 냥냥! 춘배펀치 딸기스무디 총 2종이다.

먼저 ‘냥냥! 춘배펀치 초코스무디’는 밀크스무디 베이스에 초콜릿 소스와 초코볼을 더한 메뉴다. ‘냥냥! 춘배펀치 딸기스무디’는 밀크스무디와 딸기베이스가 어우러진다. 두 메뉴 모두 휘핑크림과 고양이 발바닥 모양의 화이트초콜릿 토핑을 더했다.

빽다방은 랜덤 키캡 키링, 인형키링&의상 세트, 변온컵 총 3종의 굿즈도 선보인다. ‘랜덤 키캡 키링’은 5가지 캐릭터 디자인으로 구성했다. 협업 음료 주문 고객에게 음료 1잔당 키링 1개를 200원에 제공한다. 오는 6월 1일부터 출시하는 ‘인형키링&의상 세트’와 차가운 음료 전용 ‘변온컵’도 단품 또는 협업 음료와 함께 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

빽다방은 이번 협업을 기념해 21~27일까지 멤버십 앱 내 ‘픽업오더 할인 프로모션’도 진행한다. 해당 기간 픽업 오더 이용 시 협업 음료 2종은 900원 할인된다. 협업 음료와 ‘랜덤 키캡 키링’ 세트 구매 시에는 1100원 할인 적용된다.

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