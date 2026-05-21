웹툰 ‘냐한남자-춘배와 친구들’, 빽다방서 만난다

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 전문점 브랜드 빽다방이 네이버웹툰 ‘냐한남자-춘배와 친구들’(이하 ‘춘배와 친구들’)과 협업한 신메뉴 2종을 시즌 한정 출시한다고 21일 밝혔다.
신메뉴는 ‘춘배와 친구들’ 특유의 감성을 담은 스무디 메뉴다. 냥냥! 춘배펀치 초코스무디, 냥냥! 춘배펀치 딸기스무디 총 2종이다.
먼저 ‘냥냥! 춘배펀치 초코스무디’는 밀크스무디 베이스에 초콜릿 소스와 초코볼을 더한 메뉴다. ‘냥냥! 춘배펀치 딸기스무디’는 밀크스무디와 딸기베이스가 어우러진다. 두 메뉴 모두 휘핑크림과 고양이 발바닥 모양의 화이트초콜릿 토핑을 더했다.
빽다방은 랜덤 키캡 키링, 인형키링&의상 세트, 변온컵 총 3종의 굿즈도 선보인다. ‘랜덤 키캡 키링’은 5가지 캐릭터 디자인으로 구성했다. 협업 음료 주문 고객에게 음료 1잔당 키링 1개를 200원에 제공한다. 오는 6월 1일부터 출시하는 ‘인형키링&의상 세트’와 차가운 음료 전용 ‘변온컵’도 단품 또는 협업 음료와 함께 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
빽다방은 이번 협업을 기념해 21~27일까지 멤버십 앱 내 ‘픽업오더 할인 프로모션’도 진행한다. 해당 기간 픽업 오더 이용 시 협업 음료 2종은 900원 할인된다. 협업 음료와 ‘랜덤 키캡 키링’ 세트 구매 시에는 1100원 할인 적용된다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주