“국산 쌀 농가와 함께해요”…오비맥주, 순창군 동계농협과 맞손

19일 전북 순창 동계농협서 기념 행사
27주년 기념 감사패 전달· 육묘 나르기
[리얼푸드=정찬수 기자] 오비맥주가 19일 전북 순창군 동계농협에서 ‘국산 쌀 농가 상생 협력 기념행사’를 열었다고 밝혔다.
동계농협은 오비맥주와 27년간 장기 협력 관계를 이어오며 국산 쌀을 공급해 온 파트너다. 동계농협산 국산 쌀은 오비맥주 대표 브랜드 ‘한맥’ 등 주요 제품에 부재료로 사용되고 있다.
오비맥주는 행사에서 동계농협에 상생 협력 27주년 감사패를 전달했다. 참석자들은 동계농협 육묘장을 찾아 쌀 생산 현장을 직접 살펴보기도 했다.
한편 행사에는 오비맥주 구자범 수석부사장·박재연 광주공장장과 동계농협 양준섭 조합장 등 관계자 20여명이 참석했다.
구자범 오비맥주 수석부사장은 “앞으로도 동계농협을 비롯한 지역 농업 공동체와 긴밀히 협력하며 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.
andy@heraldcorp.com
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