희소성 높은 캘리포니아 싱글 오리진…블루보틀 시즌 음료 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 블루보틀 커피 코리아가 취향에 따라 즐길 수 있는 시즌 음료를 새롭게 선보인다고 20일 밝혔다.
‘캘리포니아 프린지 이스트 워시드 게샤’는 티처럼 가벼운 질감이 특징인 시즌 한정 싱글 오리진 커피다. 자스민과 복숭아, 스트로베리 향이 어우러진다. 캘리포니아는 아직 생산량이 많지 않은 희소성이 높은 커피 산지다. 단일 농장과 품종 중심의 커피 생산으로 주목받고 있다. 블루보틀 카페에서는 푸어오버 드링크로 만나볼 수 있다.
‘엘더플라워 라떼’와 ‘엘더플라워 말차 라떼’는 엘더플라워의 향을 살리기 위해 싱글 오리진 에스프레소를 사용했다. ‘엘더플라워 말차 라떼’는 말차를 더했다.
논커피 메뉴인 ‘레몬 유자 피즈’ 와 국내 한정 음료 ‘다크 체리 그레나딘 피즈’도 새롭게 선보였다.
블루보틀 관계자는 “이번 시즌 음료는 계절의 느낌을 담은 다양한 메뉴를 통해 더욱 폭넓은 게스트 경험을 제공하고자 했다”고 말했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주