희소성 높은 캘리포니아 싱글 오리진…블루보틀 시즌 음료 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 블루보틀 커피 코리아가 취향에 따라 즐길 수 있는 시즌 음료를 새롭게 선보인다고 20일 밝혔다.

‘캘리포니아 프린지 이스트 워시드 게샤’는 티처럼 가벼운 질감이 특징인 시즌 한정 싱글 오리진 커피다. 자스민과 복숭아, 스트로베리 향이 어우러진다. 캘리포니아는 아직 생산량이 많지 않은 희소성이 높은 커피 산지다. 단일 농장과 품종 중심의 커피 생산으로 주목받고 있다. 블루보틀 카페에서는 푸어오버 드링크로 만나볼 수 있다.

‘엘더플라워 라떼’와 ‘엘더플라워 말차 라떼’는 엘더플라워의 향을 살리기 위해 싱글 오리진 에스프레소를 사용했다. ‘엘더플라워 말차 라떼’는 말차를 더했다.

논커피 메뉴인 ‘레몬 유자 피즈’ 와 국내 한정 음료 ‘다크 체리 그레나딘 피즈’도 새롭게 선보였다.

블루보틀 관계자는 “이번 시즌 음료는 계절의 느낌을 담은 다양한 메뉴를 통해 더욱 폭넓은 게스트 경험을 제공하고자 했다”고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com