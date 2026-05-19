써모스, 이나피스퀘어 컬렉션 확장…Gen-Z 공략

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 보온병 브랜드 ‘써모스’가 크리에이티브 스튜디오 ‘이나피스퀘어’와 협업한 후속 컬렉션을 선보인다.
이번 컬렉션은 지난해 가을 성수 팝업 스토어(임시 단기 매장)에서 공개한 협업 제품에 이은 후속 품목이다. 자유로운 드로잉 감성과 개성 있는 그래픽을 적용한 디자인이 특징이다.
맥스포터블 컵앤텀블러 940ml, 심플 스트레이트 텀블러 350ml∙480ml, 투고 컵앤텀블러 355ml, 아웃포켓 미니 텀블러 150ml 총 5종이다.
신제품 출시를 기념해 오는 22일까지 온라인 공식몰에서 ‘써모스X이나피스퀘어 오픈 특가’ 프로모션을 진행한다. 행사 기간 협업 신제품을 25% 할인한다. 사은품 증정 이벤트도 함께한다. 오브젝트 서교점, 커먼그라운드 셀렉트샵, DDP 디자인스토어 등 오프라인 매장에서도 차례대로 만나 볼 수 있다.
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May 18. 2026
K-디저트 시장이 독특한 식감을 내세워 홍콩 시장에서 인기를 얻고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩 침사추이에 위치한 Moment는 한국식 ‘겉바속촉’식감을 살린 붕어빵을 맛볼 수 있다. 매장에 ‘인생네컷’ 포토부스도 있어 MZ세대에게 인기다. Kai Kai Dessert는 미쉐린 가이드에 선정된 전통 디저트 맛집이다. 한국의 쫀득한 식감 트렌드와 맞닿아 있는 참깨 떡이 유명하다. 생강베이스의 따뜻한 국물과 쫄깃한 떡이 조화를 이룬다. Kactus Koffee에서는 두바이 츄이 바이츠라는 이름으로 쫀득한 쿠키를 판매한다. 이 외에도 두바이 쫀득 쿠기를 만들어 파는 베이커리 매장들이 많다. aT 관계자는 “K-디저트 기업들은 단순한 맛의 개선을 넘어 입안에서 느껴지는 복합적인 층위의 식감에 집중하고 있다”며 “홍콩에 진출하려는 업체들은 현지인이 선호하는 질감에 맞춰 레시피를 변주하는 ‘식감의 현지화’가 중요하다”고 조언했다.