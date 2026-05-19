써모스, 이나피스퀘어 컬렉션 확장…Gen-Z 공략

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 보온병 브랜드 ‘써모스’가 크리에이티브 스튜디오 ‘이나피스퀘어’와 협업한 후속 컬렉션을 선보인다.

이번 컬렉션은 지난해 가을 성수 팝업 스토어(임시 단기 매장)에서 공개한 협업 제품에 이은 후속 품목이다. 자유로운 드로잉 감성과 개성 있는 그래픽을 적용한 디자인이 특징이다.

맥스포터블 컵앤텀블러 940ml, 심플 스트레이트 텀블러 350ml∙480ml, 투고 컵앤텀블러 355ml, 아웃포켓 미니 텀블러 150ml 총 5종이다.

신제품 출시를 기념해 오는 22일까지 온라인 공식몰에서 ‘써모스X이나피스퀘어 오픈 특가’ 프로모션을 진행한다. 행사 기간 협업 신제품을 25% 할인한다. 사은품 증정 이벤트도 함께한다. 오브젝트 서교점, 커먼그라운드 셀렉트샵, DDP 디자인스토어 등 오프라인 매장에서도 차례대로 만나 볼 수 있다.

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