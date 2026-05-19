아그로수퍼, 이원일 셰프와 컬리너리 워크숍 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 돈육 브랜드 ‘아그로수퍼’가 지난 14일 이원일 셰프와 컬리너리 워크숍을 개최했다.
서래마을 ‘이원일 식탁’에서 진행된 행사는 ‘밀도 높은 돼지고기 이야기’를 주제로 참석자에게 돈육 지식과 아그로수퍼 돈육의 경험 기회를 제공했다.
이원일 셰프는 국내 돼지고기의 역사부터 돈육 트렌드, 돼지고기 품종별 특성과 부위별 활용 등을 공유했다. 이어 아그로수퍼 돈육을 활용한 코스 요리 3종도 선보였다.
이 셰프는 “좋은 요리의 시작은 훌륭한 식재료라는 걸 다시 한번 확인한 시간이었다. 아그로수퍼 돈육이 가진 육질과 풍미는 요리의 즐거움을 주는 재료”라고 소감을 전했다.
홍경철 아그로수퍼 한국지사장은 “국내 외식시장에서 20년 넘게 인정받고 있는 프리미엄 돈육 아그로수퍼의 가치가 감각적인 콘텐츠를 통해 더욱 친숙하게 전달되기를 기대한다”고 밝혔다.
1955년 칠레에서 설립한 ‘아그로수퍼’는 글로벌 농축산 기업이다. 현재 세계 51개국에 제품을 수출하고 있다.
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May 18. 2026
K-디저트 시장이 독특한 식감을 내세워 홍콩 시장에서 인기를 얻고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩 침사추이에 위치한 Moment는 한국식 ‘겉바속촉’식감을 살린 붕어빵을 맛볼 수 있다. 매장에 ‘인생네컷’ 포토부스도 있어 MZ세대에게 인기다. Kai Kai Dessert는 미쉐린 가이드에 선정된 전통 디저트 맛집이다. 한국의 쫀득한 식감 트렌드와 맞닿아 있는 참깨 떡이 유명하다. 생강베이스의 따뜻한 국물과 쫄깃한 떡이 조화를 이룬다. Kactus Koffee에서는 두바이 츄이 바이츠라는 이름으로 쫀득한 쿠키를 판매한다. 이 외에도 두바이 쫀득 쿠기를 만들어 파는 베이커리 매장들이 많다. aT 관계자는 “K-디저트 기업들은 단순한 맛의 개선을 넘어 입안에서 느껴지는 복합적인 층위의 식감에 집중하고 있다”며 “홍콩에 진출하려는 업체들은 현지인이 선호하는 질감에 맞춰 레시피를 변주하는 ‘식감의 현지화’가 중요하다”고 조언했다.