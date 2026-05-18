골프장서 즐기는 화요…KPGA 투어 ‘우리금융 챔피언십’ 후원사 참여

[리얼푸드=육성연 기자] 증류식 소주 화요가 KPGA 투어 ‘2026 우리금융 챔피언십’에 후원사로 참여했다고 18일 전했다.

지난달 23일부터 26일까지 경기도 파주 서원밸리CC에서 열린 ‘2026 우리금융 챔피언십’은 2026 시즌 KPGA 투어주요 대회 중 하나다. 총상금 15억 원 규모로 진행됐다. 임성재, 이태훈, 이정환, 최찬 등 국내외 정상급 선수들이 출전했다. 화요는 대회 기간 VIP 라운지 내 브랜드 부스를 운영했다. 후원사 가운데 유일한 국내 주류 브랜드다.

화요는 화요17, 화요19金, 화요25, 화요41, 화요53 등의 시음 기회를 제공했다. 특히 화요41을 활용한 칵테일 2종을 함께 선보였다.

화요 관계자는 “이번 우리금융 챔피언십 후원사 참여를 통해 화요가 지닌 프리미엄 가치와 K-스프릿(spirits)의 매력을 보다 가까이에서 소개할 수 있었다”고 말했다.

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