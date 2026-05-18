“매일 키위 섭취 시 피부 개선”…제스프리, 국제학술지 논문 소개

[리얼푸드=육성연 기자] 비타민 C 함량이 높은 키위를 매일 섭취하는 것만으로도 피부 지표가 개선될 수 있다는 연구가 나왔다.
18일 제스프리에 따르면 작년 10월 피부과학 분야 국제학술지 ‘피부학 연구 저널(Journal of Investigative Dermatology)’에는 이와 관련된 뉴질랜드 오타고대학교 줄리엣 풀라(Juliet Pullar) 박사 연구팀 논문이 실렸다.
건강한 성인 중 혈장 비타민 C 수준이 낮은 24명에게 8주간 매일 썬골드키위 2개를 섭취하게 한 결과, 섭취 후 피부 밀도가 통계적으로 높아졌다. 피부 밀도는 진피 내 콜라젠 등 구조 단백질의 농도를 반영하는 지표다, 피부 표면을 구성하는 표피 세포도 더 활발하게 재생됐다.
연구팀은 음식으로 비타민C를 섭취하면 비타민C가 피부 안쪽까지 효과적으로 흡수돼 피부 기능에 실질적인 도움을 줄 수 있다고 밝혔다. 비타민 C가 피부 섬유아세포의 콜라겐 합성을 돕고 표피 세포의 증식과 분화를 촉진하기 때문이다.
연구에서 사용된 제스프리의 썬골드키위는 개당(100g 기준) 비타민 C 함량이 152mg에 달한다. 하루 한 알 섭취만으로도 성인 하루 비타민 C 권장 섭취량(100mg)을 충족할 수 있다.
제스프리 인터내셔널 한국지사 관계자는 “썬골드키위와 같은 천연 식품으로 피부에 변화를 끌어낼 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.
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May 18. 2026
K-디저트 시장이 독특한 식감을 내세워 홍콩 시장에서 인기를 얻고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩 침사추이에 위치한 Moment는 한국식 ‘겉바속촉’식감을 살린 붕어빵을 맛볼 수 있다. 매장에 ‘인생네컷’ 포토부스도 있어 MZ세대에게 인기다. Kai Kai Dessert는 미쉐린 가이드에 선정된 전통 디저트 맛집이다. 한국의 쫀득한 식감 트렌드와 맞닿아 있는 참깨 떡이 유명하다. 생강베이스의 따뜻한 국물과 쫄깃한 떡이 조화를 이룬다. Kactus Koffee에서는 두바이 츄이 바이츠라는 이름으로 쫀득한 쿠키를 판매한다. 이 외에도 두바이 쫀득 쿠기를 만들어 파는 베이커리 매장들이 많다. aT 관계자는 “K-디저트 기업들은 단순한 맛의 개선을 넘어 입안에서 느껴지는 복합적인 층위의 식감에 집중하고 있다”며 “홍콩에 진출하려는 업체들은 현지인이 선호하는 질감에 맞춰 레시피를 변주하는 ‘식감의 현지화’가 중요하다”고 조언했다.