가성비·프리미엄 다 모았다…이마트의 ‘와인장터’

[리얼푸드=박연수 기자] 이마트가 오는 20일까지 상반기 최대 규모의 ‘와인장터’를 연다. 글로벌 인기 와인부터 가성비·프리미엄 와인까지 폭넓은 상품으로 준비했다.
해외 평균 가격이 각각 4만122원·4만6066원인 캘리포니아 대표 가성비 와인 ‘칼레라 샤도네이/피노누아(750㎖)’는 3만1840원, 3만7600원에 판매한다.
프랑스 인기 샴페인 ‘로랑 페리에 라뀌베 브룻 NV(750㎖)’, 국내 예술가 백두리 작가와 협업한 리미티드 에디션 ‘엠샤푸티에 지공다스 아티스트 레이블(750㎖)’도 할인가에 선보인다.
이마트에서만 판매하는 단독 기획 상품도 있다. 이마트 와인 바이어가 현지 박람회에 직접 방문하고 사전 운영 협의를 거쳐 기획했다. ‘라 샤펠 드 라퐁로쉐 2017(750㎖)’가 대표적이다.
1만원대 이하의 합리적인 가격의 데일리 와인도 준비했다. ‘비노쿠스 713 더 레드 2015(750㎖)’는 1만2500원, ‘란 멘시온 리세르바 2016(750㎖)’은 1만800원에 판매한다.
이마트는 ‘와인그랩’ 전용 프리미엄 와인도 다양하게 준비했다. 와인그랩은 이마트앱에서 픽업 일자, 점포를 선택한 후 원하는 와인을 미리 예약할 수 있는 서비스다. 16일부터는 ‘반값 할인’ 행사도 진행한다.
siuu@heraldcorp.com
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May 13. 2026
미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(