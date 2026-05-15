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  • 구이엔 한우 보섭살…한우자조금, 캠핑 한우 요리 3종 제안

  • 2026-05-15
한우 보섭살 감자구이 [한우자조금 제공]
한우 보섭살 감자구이 [한우자조금 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회이 캠핑장에서 즐길 한우 요리를 제안했다. ‘한우 보섭살 감자구이’, ‘한우 등심 채소 꼬치구이’, ‘한우 사태 스튜’ 3종이다.

15일 한우자조금은 캠핑장 구이 요리로 한우 보섭살을 추천했다. 한우 보섭살은 씹을수록 깊은 육향이 살아난다. 버터를 더한 감자는 고소한 풍미를 한층 끌어올린다.

조리법도 간단하다. 한우 보섭살은 간장 양념에 재워두고 감자는 납작하게 썰어 준비한다. 팬에 오일을 두른 뒤 감자를 먼저 노릇하게 굽고, 감자가 익으면 양파와 맛간장을 넣은 뒤 한우 보섭살을 함께 구워낸다.

캠핑 분위기를 돋보이게 하는 메뉴로는 ‘한우 등심 채소 꼬치구이’를 권했다. 먼저 한우 등심을 한입 크기로 썰어 맛간장에 밑간한 뒤 각종 채소는 먹기 좋은 크기로 손질한다. 이후 재료를 꼬치에 고르게 꽂아 허브솔트와 후추로 간한 뒤 숯불이나 그릴에 구워내면 된다.

‘한우 사태 스튜’는 한우 사태를 쓴다. 지방 함량이 적어 담백하면서도 깊은 맛을 내는 부위다. 한우 사태에서 우러나는 진한 육수와 새콤달콤한 토마토소스가 어우러진다.

조리법은 한우 사태를 큼직하게 썰어 화이트와인과 소금, 후추로 밑간한다. 양파·감자·당근 등 채소를 한입 크기로 손질한 뒤 냄비에 식용유를 두르고 한우 사태를 충분히 볶아 육즙을 가둬준다. 고기가 노릇하게 익으면 버터를 넣고 채소를 함께 볶다가 물과 토마토소스를 넣어 끓인다. 소금과 후추로 간을 맞춘다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “캠핑이 대중적인 휴가 문화로 자리 잡으면서 야외에서도 수준 높은 미식을 즐기려는 수요가 늘고 있다”며 “다양한 조리법으로 우리 한우의 진정한 가치를 깊이 있게 경험하시길 바란다”고 밝혔다.


gorgeous@heraldcorp.com

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