까치 담은 머그컵…스타벅스가 굿즈에 담은 한국의 美

‘코리아 라온’ 3종 출시…단청·호랑이·까치 담은 텀블러·머그잔

[리얼푸드=정찬수 기자] 스타벅스 코리아가 오는 19일 한국 전통 문양을 현대적 감각으로 재해석한 ‘코리아 라온’ 굿즈 3종(사진)을 출시한다고 밝혔다.

신제품은 코리아 라온 머그 414㎖, SS 코리아 라온 텀블러 355㎖, SS 코리아 라온 텀블러 473㎖로 구성했다. 단청·호랑이·까치 등 한국을 상징하는 요소를 감각적인 라인 드로잉으로 풀어냈다. 또 오로라 빛 컬러를 적용해 전통과 현대의 결합을 시각적으로 구현했다.

상품명의 ‘라온’은 ‘즐거운’이라는 뜻의 순우리말로 한국을 방문한 고객들이 즐겁고 행복한 추억을 간직하길 바라는 마음을 담았다. 굿즈는 19일부터 전국 관광 상권 209개 매장과 스타벅스 앱 온라인 스토어에서 판매한다.

이상미 스타벅스 마케팅 담당은 “앞으로도 다양한 고객층의 라이프스타일과 트렌드를 반영한 차별화된 상품을 선보일 것”이라고 말했다.

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