까치 담은 머그컵…스타벅스가 굿즈에 담은 한국의 美

‘코리아 라온’ 3종 출시…단청·호랑이·까치 담은 텀블러·머그잔
[리얼푸드=정찬수 기자] 스타벅스 코리아가 오는 19일 한국 전통 문양을 현대적 감각으로 재해석한 ‘코리아 라온’ 굿즈 3종(사진)을 출시한다고 밝혔다.
신제품은 코리아 라온 머그 414㎖, SS 코리아 라온 텀블러 355㎖, SS 코리아 라온 텀블러 473㎖로 구성했다. 단청·호랑이·까치 등 한국을 상징하는 요소를 감각적인 라인 드로잉으로 풀어냈다. 또 오로라 빛 컬러를 적용해 전통과 현대의 결합을 시각적으로 구현했다.
상품명의 ‘라온’은 ‘즐거운’이라는 뜻의 순우리말로 한국을 방문한 고객들이 즐겁고 행복한 추억을 간직하길 바라는 마음을 담았다. 굿즈는 19일부터 전국 관광 상권 209개 매장과 스타벅스 앱 온라인 스토어에서 판매한다.
이상미 스타벅스 마케팅 담당은 “앞으로도 다양한 고객층의 라이프스타일과 트렌드를 반영한 차별화된 상품을 선보일 것”이라고 말했다.
andy@heraldcorp.com
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May 13. 2026
미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(