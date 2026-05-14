바나나 스낵으로 글로벌 시장 공략…스미후루코리아, ‘SIAL 상하이’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 오는 5월 18일부터 20일까지 중국 상하이에서 열리는 ‘상하이 국제식품박람회 2026(SIAL SHANGHAI 2026)’에 참가한다고 밝혔다.
SIAL 상하이는 5000개 이상의 기업과 18만명 이상의 식음료 업계 관계자가 참가하는 세계 최대 규모의 식품 박람회다.
스미후루코리아는 한국농수산식품유통공사(aT)가 운영하는 한국관 내 단독 부스를 운영한다. ‘감숙왕 바삭 바나나칩’, ‘감숙왕 초코 바나나칩’, ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 등을 선보일 예정이다. 이 중 K-스낵 특유의 풍미를 바나나칩에 접목한 ‘바나밥 시즈닝 바나나칩 김 맛’은 중국 바이어에게 집중적으로 소개할 주력 제품이다.
스미후루코리아 관계자는 “이번 박람회를 통해 중국 및 글로벌 시장에 스미후루의 바나나 스낵 경쟁력을 직접 선보일 계획”이라고 말했다.
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May 13. 2026
미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(