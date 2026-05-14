좋은 자리보다 검증된 자리…한촌설렁탕, 가맹점 5년 운영 지속률 75%

[리얼푸드=육성연 기자] 한촌설렁탕이 데이터 기반의 출점 검증 시스템을 통해 가맹점 5년 운영 지속률 75%를 기록했다고 14일 밝혔다.
‘5년 운영 지속률’은 신규 출점한 가맹점이 5년 후에도 영업을 이어가는 비율이다. 출점 연도별 코호트를 추적해 산출한다. 한촌설렁탕이 2016년부터 2020년 사이 출점한 가맹점의 ‘5년 운영 지속률’을 추적한 결과, 수치는 평균 75%로 나타났다. 통계청이 발표한 ‘2024 기업생멸행정통계’의 국내 숙박·음식점업 5년 생존율(지속률)이 27%에 불과한 것과 비교하면 약 2.8배에 이른다.
한촌설렁탕은 빠른 확장보다 가맹점의 안정적 성장을 우선시한다는 점을 비결로 꼽았다. 현재 영업 중인 매장 기준, 동일 입지에서 5년 이상 영업을 지속한 매장은 56%, 10년 이상 영업을 지속한 매장은 21%로 집계됐다.
이러한 장기 운영 성과의 배경에는 출점심의위원회의 검증 시스템이 있다. 출점심의위원회는 본사가 데이터를 기반으로 신규 출점 후보지에서 점주가 안정적인 운영 및 매출 확보가 가능한지를 사전 검증한다.
한촌설렁탕 관계자는 “40년 전통의 맛을 지키는 데 레시피가 필요하듯, 점주의 생계를 지키는 데도 데이터가 필요하다”며 “수익성이 확인되지 않은 자리에 매장을 내지 않는 것이 본사가 점주에게 할 수 있는 가장 기본적인 약속”이라고 말했다.
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미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(