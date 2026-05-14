좋은 자리보다 검증된 자리…한촌설렁탕, 가맹점 5년 운영 지속률 75%

[리얼푸드=육성연 기자] 한촌설렁탕이 데이터 기반의 출점 검증 시스템을 통해 가맹점 5년 운영 지속률 75%를 기록했다고 14일 밝혔다.

‘5년 운영 지속률’은 신규 출점한 가맹점이 5년 후에도 영업을 이어가는 비율이다. 출점 연도별 코호트를 추적해 산출한다. 한촌설렁탕이 2016년부터 2020년 사이 출점한 가맹점의 ‘5년 운영 지속률’을 추적한 결과, 수치는 평균 75%로 나타났다. 통계청이 발표한 ‘2024 기업생멸행정통계’의 국내 숙박·음식점업 5년 생존율(지속률)이 27%에 불과한 것과 비교하면 약 2.8배에 이른다.

한촌설렁탕은 빠른 확장보다 가맹점의 안정적 성장을 우선시한다는 점을 비결로 꼽았다. 현재 영업 중인 매장 기준, 동일 입지에서 5년 이상 영업을 지속한 매장은 56%, 10년 이상 영업을 지속한 매장은 21%로 집계됐다.

이러한 장기 운영 성과의 배경에는 출점심의위원회의 검증 시스템이 있다. 출점심의위원회는 본사가 데이터를 기반으로 신규 출점 후보지에서 점주가 안정적인 운영 및 매출 확보가 가능한지를 사전 검증한다.

한촌설렁탕 관계자는 “40년 전통의 맛을 지키는 데 레시피가 필요하듯, 점주의 생계를 지키는 데도 데이터가 필요하다”며 “수익성이 확인되지 않은 자리에 매장을 내지 않는 것이 본사가 점주에게 할 수 있는 가장 기본적인 약속”이라고 말했다.

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