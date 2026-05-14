“이마트에서 호주의 맛을 즐기세요”…소고기·양고기 등 최대 50% 할인

[리얼푸드=박연수 기자] 이마트가 20일까지 소고기·양고기·와인 등 호주산 인기 품목을 최대 50% 판매하는 ‘호주 페스티벌’ 행사를 연다.
호주산 프리미엄 와규 브랜드 ‘달링다운 와규’는 최대 50% 할인한다. 대표 상품은 ‘달링다운 와규 윗등심살(100g), ‘달링다운 와규 부채살(100g)’ 등이다. 호주 자유방목 소고기와 유기농 소고기도 30% 저렴하게 구매할 수 있다.
‘블랙램 숄더랙(100g)’과 ‘블랙램 등심(100g)’ 등 호주산 프리미엄 양고기는 20% 할인 판매한다. ‘휴잇슨 네드앤헨리(750㎖)’, ‘투핸즈 홉스 앤 드림스(750㎖)’ 등은 2만원대에, ‘몰리두커 더 복서(750㎖)’는 3만원대에 구매할 수 있다. ㎖
한편 행사를 기념해 이날 비비언 림 주한호주대사관 무역투자대표부 대표 등이 이마트 용산점을 방문한다.
siuu@heraldcorp.com
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May 13. 2026
미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(