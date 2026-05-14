“이마트에서 호주의 맛을 즐기세요”…소고기·양고기 등 최대 50% 할인

[리얼푸드=박연수 기자] 이마트가 20일까지 소고기·양고기·와인 등 호주산 인기 품목을 최대 50% 판매하는 ‘호주 페스티벌’ 행사를 연다.

호주산 프리미엄 와규 브랜드 ‘달링다운 와규’는 최대 50% 할인한다. 대표 상품은 ‘달링다운 와규 윗등심살(100g), ‘달링다운 와규 부채살(100g)’ 등이다. 호주 자유방목 소고기와 유기농 소고기도 30% 저렴하게 구매할 수 있다.

‘블랙램 숄더랙(100g)’과 ‘블랙램 등심(100g)’ 등 호주산 프리미엄 양고기는 20% 할인 판매한다. ‘휴잇슨 네드앤헨리(750㎖)’, ‘투핸즈 홉스 앤 드림스(750㎖)’ 등은 2만원대에, ‘몰리두커 더 복서(750㎖)’는 3만원대에 구매할 수 있다. ㎖

한편 행사를 기념해 이날 비비언 림 주한호주대사관 무역투자대표부 대표 등이 이마트 용산점을 방문한다.

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