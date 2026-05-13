무신사에서 만나는 하이뮨, 메가스토어 성수점 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스 하이뮨이 ‘무신사 메가스토어 성수’에 공식 입점한다고 13일 밝혔다. MZ세대가 밀집한 성수동을 중심으로 브랜드 인지도 및 오프라인 판매 채널을 확대하기 위해 기획됐다.

지하 1층~지상 4층, 약 2000평 규모로 조성된 무신사 메가스토어 성수는 패션과 뷰티 브랜드는 물론 다채로운 콘텐츠와 식음료(F&B) 경험을 제공하는 복합 공간이다. 일동후디스는 무신사 메가스토어 성수 2층 ‘무신사 뷰티’에 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 액티브(이하 하이뮨 액티브) 8종’과 ‘하이뮨 아미노포텐 3종’ 등 총 11개 제품을 선보인다.

하이뮨 액티브는 한 팩으로 단백질 20~22g을 섭취할 수 있는 고단백 음료다. ‘하이뮨 아미노포텐’은 빠른 에너지 충전을 위한 고함량 아미노산 에너지젤이다.

일동후디스 관계자는 “무신사 메가스토어 성수 입점을 통해 하이뮨의 우수한 제품력을 많은 소비자들이 경험해 보길 기대한다”고 전했다.

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