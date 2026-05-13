무신사에서 만나는 하이뮨, 메가스토어 성수점 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스 하이뮨이 ‘무신사 메가스토어 성수’에 공식 입점한다고 13일 밝혔다. MZ세대가 밀집한 성수동을 중심으로 브랜드 인지도 및 오프라인 판매 채널을 확대하기 위해 기획됐다.
지하 1층~지상 4층, 약 2000평 규모로 조성된 무신사 메가스토어 성수는 패션과 뷰티 브랜드는 물론 다채로운 콘텐츠와 식음료(F&B) 경험을 제공하는 복합 공간이다. 일동후디스는 무신사 메가스토어 성수 2층 ‘무신사 뷰티’에 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 액티브(이하 하이뮨 액티브) 8종’과 ‘하이뮨 아미노포텐 3종’ 등 총 11개 제품을 선보인다.
하이뮨 액티브는 한 팩으로 단백질 20~22g을 섭취할 수 있는 고단백 음료다. ‘하이뮨 아미노포텐’은 빠른 에너지 충전을 위한 고함량 아미노산 에너지젤이다.
일동후디스 관계자는 “무신사 메가스토어 성수 입점을 통해 하이뮨의 우수한 제품력을 많은 소비자들이 경험해 보길 기대한다”고 전했다.
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May 13. 2026
미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(