전국 120여 개 양조장 모인다…‘대한민국 막걸리엑스포’, aT센터에서 열려

[리얼푸드=육성연 기자] 우리 술 ‘막걸리’ 전문 박람회인 ‘2026 대한민국 막걸리엑스포(MAXPO 2026)’가 서울 양재동 aT센터에서 열린다. 오는 15일부터 17일까지 3일간이다.

올해로 다섯 번째를 맞은 막스포는 전국 유명 양조장 120여 개를 비롯해 안주류ㆍ가공 기술ㆍ연관 산업 등 막걸리 산업 분야 총 150여 개 업체가 참가한다.

행사장에서는 해외 바이어를 초청한 수출 상담회와 유통망 확대를 위한 구매 상담회가 함께 진행된다. 일반 관람객은 ‘프리 시음존’에서 여러 종류 막걸리를 자유롭게 맛볼 수 있다,

주최 측인 (사)한국막걸리협회와 ㈜엠플로우는 “이번 행사가 막걸리를 중심으로 전통주 산업 전반의 확장 가능성을 보여 주는 플랫폼이 될 것”이라고 기대했다.

막스포 입장료는 사전 예매 시 10000원, 현장 구매 시 20000원이다. 티켓 금액의 50%를 구매 쿠폰으로 제공한다.

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