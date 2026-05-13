전국 120여 개 양조장 모인다…‘대한민국 막걸리엑스포’, aT센터에서 열려

[리얼푸드=육성연 기자] 우리 술 ‘막걸리’ 전문 박람회인 ‘2026 대한민국 막걸리엑스포(MAXPO 2026)’가 서울 양재동 aT센터에서 열린다. 오는 15일부터 17일까지 3일간이다.
올해로 다섯 번째를 맞은 막스포는 전국 유명 양조장 120여 개를 비롯해 안주류ㆍ가공 기술ㆍ연관 산업 등 막걸리 산업 분야 총 150여 개 업체가 참가한다.
행사장에서는 해외 바이어를 초청한 수출 상담회와 유통망 확대를 위한 구매 상담회가 함께 진행된다. 일반 관람객은 ‘프리 시음존’에서 여러 종류 막걸리를 자유롭게 맛볼 수 있다,
주최 측인 (사)한국막걸리협회와 ㈜엠플로우는 “이번 행사가 막걸리를 중심으로 전통주 산업 전반의 확장 가능성을 보여 주는 플랫폼이 될 것”이라고 기대했다.
막스포 입장료는 사전 예매 시 10000원, 현장 구매 시 20000원이다. 티켓 금액의 50%를 구매 쿠폰으로 제공한다.
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May 13. 2026
미국에서 단백질과 식이섬유를 강화한 ‘고단백 파스타’의 수요가 늘고 있다. 기능성 식품 트렌드가 파스타 시장까지 본격적으로 확대하는 모습이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이탈리아의 대표 파스타 제조업체 룸모(Rummo)는 최근 ‘단백질 중심 파스타(Protein-forward Pasta)’를 콘셉트로 한 신규 라인 ‘맥시마(Maxima)’를 출시했다. 맥시마는 노란 완두콩을 원료로 활용해 단백질과 식이섬유 함량을 높였다. 룸모는 기존 제품과 동일한 맛과 식감, 품질을 유지하면서도 기능성 측면에서 차별화된 가치를 제공한다고 설명하였다. 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 자이언트 컴퍼니(The Giant Company) 등 미국 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 최근 1년간 글로벌 고단백 파스타 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 독일의 비오도 나투어코스트(