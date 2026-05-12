일화, ‘명인깊은녹차’ 340ml 캔…“명인의 비결 담았다”

[리얼푸드=육성연 기자] 식음료 건강 기업 일화가 신제품 ‘명인깊은녹차’ 340ml 캔을 출시한다고 12일 전했다.
신제품은 2017년 ‘대한민국 최고농업기술명인’ 최영기 명인과의 협업을 통해 개발됐다. 명인은 오랜 기간 보성에서 녹차 재배와 품질 연구를 이어오며 전통 차 산업 발전에 기여해 온 인물이다.
제품은 녹차 산지 보성에서 재배한 100% 유기농 녹차를 사용했다. 무설탕, 제로 열량이다.
한현우 일화 F&B사업본부장은 “전통 차의 명맥을 이어온 최영기 명인과 협업해 좋은 원료와 차 본연의 맛을 살린 녹차 음료를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 관련 제품 라인업을 확대할 계획”이라고 밝혔다.
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May 11. 2026
지난달 미국 캘리포니아에서 열린 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’에서 삼양식품의 불닭소스가 화제를 모았다. 코트라(KOTRA)에 따르면 현장에서 불닭소스 메뉴를 먹은 뒤 매운 반응을 보이는 참가자 영상이 SNS(소셜미디어)에서 확산하며 주목을 받았다. 인기 비결은 특정 음식에만 제한되지 않는 높은 활용성이었다. 치킨 텐더, 감자튀김, 피자, 버거, 타코 같은 익숙한 미국식 메뉴에 불닭소스를 더한 한정판 메뉴를 선보였다. 일부 부스에서는 매운맛을 단계별로 선택할 수 있도록 했다. 특히 크리미한 소스와 불닭소스를 섞어 만든 ‘매운 랜치 스타일 디핑소스’가 인기였다. 여기에 과일 디저트에 소량의 불닭소스를 곁들인 독특한 메뉴까지 등장했다. 이러한 시도는 불닭소스가 단순히 라면용 소스가 아니라 글로벌 외식 시장에서 다양한 메뉴와 결합할 가능성을 보여준다. 코첼라에서 불닭소스가 특별했던 또 하나의 이유는 매운맛