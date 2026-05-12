일화, ‘명인깊은녹차’ 340ml 캔…“명인의 비결 담았다”

[리얼푸드=육성연 기자] 식음료 건강 기업 일화가 신제품 ‘명인깊은녹차’ 340ml 캔을 출시한다고 12일 전했다.

신제품은 2017년 ‘대한민국 최고농업기술명인’ 최영기 명인과의 협업을 통해 개발됐다. 명인은 오랜 기간 보성에서 녹차 재배와 품질 연구를 이어오며 전통 차 산업 발전에 기여해 온 인물이다.

제품은 녹차 산지 보성에서 재배한 100% 유기농 녹차를 사용했다. 무설탕, 제로 열량이다.

한현우 일화 F&B사업본부장은 “전통 차의 명맥을 이어온 최영기 명인과 협업해 좋은 원료와 차 본연의 맛을 살린 녹차 음료를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 관련 제품 라인업을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

gorgeous@heraldcorp.com