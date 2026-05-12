오후를 위한 클래식 티 타임…코트야드 메리어트 평택 ‘테이스트 오브 로열티’

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 평택의 더 라운지(The Lounge)는 ‘테이스트 오브 로열티(Taste of Royalty)’ 애프터눈 티 세트를 선보인다고 12일 전했다.

이번 애프터눈 티 세트는 호텔 페이스트리 팀이 전통적인 티 타임 구성을 바탕으로 완성한 메뉴다. 영국 왕실의 클래식한 티 타임을 재해석했다.

애프터눈 티 세트는 세이보리 4종과 디저트 5종, 스콘, 음료로 구성된다. 세이보리는 에그 샌드위치를 비롯해 까르보나라 에끌레어, 토마토 타르트, 치즈 누가 등으로 준비된다.

디저트는 청포도 파르페, 애플망고 쇼트케이크, 레몬 사과 무스, 피스타치오 크림 슈, 꿀자몽 젤리 타르트, 홈메이드 스콘이 제공된다. 애프터눈 티 세트 주문 시 스파클링 와인 2잔이 포함된다.

해당 메뉴는 오는 18일부터 9월 30일까지 운영한다. 가격은 2인 기준 5만4000원이다.

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