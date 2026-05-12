빽다방도 보랏빛…우베 신메뉴 3종 ‘먹어보라’

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 빽다방이 ‘우베 신메뉴 3종’을 오는 14일부터 선보인다고 밝혔다.
우베를 활용한 신제품은 우베라떼(ICED), 생크림 우베라떼(ICED) ,우베 아이스크림(소프트·요거트) 3종이다. ‘우베라떼’는 취향에 따라 소프트 아이스크림 또는 타피오카펄 토핑을 추가해 즐길 수 있다.
‘생크림 우베라떼’는 동물성 생크림으로 만든 크림 토핑을 더했다.
‘우베 아이스크림(소프트·요거트)’은 아이스크림에 우베의 달콤함을 더한 디저트 메뉴다. 매장별 취급 아이스크림 타입에 따라 소프트 아이스크림 또는 요거트 아이스크림으로 제공한다.
빽다방 관계자는 “우베 트렌드를 반영해 시즌 메뉴를 기획했다”며 “앞으로도 트렌드와 소비자 취향을 반영한 메뉴를 지속 선보일 계획”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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May 11. 2026
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