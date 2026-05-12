신세계푸드 ‘단팥빵’과 ‘감귤과즐’, 트레이더스에서 만나는 레트로 디저트

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 전국 트레이더스 매장에서 ‘속이 꽉 찬 단팥빵’과 ‘감귤과즐’을 출시한다고 12일 전했다.
신제품 2종은 트레이더스 고객 특성에 맞춘 대용량 제품으로 구성했다. ‘속이 꽉 찬 단팥빵’은 부드러운 빵 속에 달콤한 팥앙금을 채운 제품이다. 12입 기준 1만980원이다. 개별 포장이다.
‘감귤과즐’은 제주산 감귤 액을 넣은 반죽을 24겹으로 쌓아 올린 디저트다. 한 세트에 40개 들어 있다. 가격은 1만2680원이다.
신세계푸드 관계자는 “지속되는 불황 속에서 익숙한 맛과 합리적 가격을 찾는 소비 흐름에 따라 가장 기본적이면서도 품질을 높인 레트로 간식 2종을 기획했다”고 말했다.
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May 11. 2026
지난달 미국 캘리포니아에서 열린 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’에서 삼양식품의 불닭소스가 화제를 모았다. 코트라(KOTRA)에 따르면 현장에서 불닭소스 메뉴를 먹은 뒤 매운 반응을 보이는 참가자 영상이 SNS(소셜미디어)에서 확산하며 주목을 받았다. 인기 비결은 특정 음식에만 제한되지 않는 높은 활용성이었다. 치킨 텐더, 감자튀김, 피자, 버거, 타코 같은 익숙한 미국식 메뉴에 불닭소스를 더한 한정판 메뉴를 선보였다. 일부 부스에서는 매운맛을 단계별로 선택할 수 있도록 했다. 특히 크리미한 소스와 불닭소스를 섞어 만든 ‘매운 랜치 스타일 디핑소스’가 인기였다. 여기에 과일 디저트에 소량의 불닭소스를 곁들인 독특한 메뉴까지 등장했다. 이러한 시도는 불닭소스가 단순히 라면용 소스가 아니라 글로벌 외식 시장에서 다양한 메뉴와 결합할 가능성을 보여준다. 코첼라에서 불닭소스가 특별했던 또 하나의 이유는 매운맛