튜브형으로 더 간편하고 깔끔하게…이금기 ‘팬더굴소스’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기가 ‘팬더굴소스’를 보다 간편하게 사용할 수 있는 튜브형 제품으로 선보인다.

‘팬더굴소스 튜브형’은 요리 중에도 한 손으로 쉽게 짜서 사용할 수 있다. 필요한 만큼 정교하게 조절할 수 있어 음식의 간을 보다 섬세하게 맞출 수 있다. 또한 소스가 입구에 묻어나지 않도록 깔끔하게 유지되는 캡 구조를 적용했다.

‘팬더굴소스’는 생굴 추출물을 주원료로 한 굴소스다. 볶음 요리부터 고기 밑간, 조림, 국물 요리까지 다양한 메뉴에 활용할 수 있다.

이금기 한국시장 관계자는 “팬더굴소스는 오랜 시간 소비자에게 사랑받아 온 대표 제품인 만큼, 소비자들의 사용 경험을 개선하는 데 중점을 두고 이번 튜브형 제품을 기획했다”고 밝혔다.

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