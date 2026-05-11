튜브형으로 더 간편하고 깔끔하게…이금기 ‘팬더굴소스’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기가 ‘팬더굴소스’를 보다 간편하게 사용할 수 있는 튜브형 제품으로 선보인다.
‘팬더굴소스 튜브형’은 요리 중에도 한 손으로 쉽게 짜서 사용할 수 있다. 필요한 만큼 정교하게 조절할 수 있어 음식의 간을 보다 섬세하게 맞출 수 있다. 또한 소스가 입구에 묻어나지 않도록 깔끔하게 유지되는 캡 구조를 적용했다.
‘팬더굴소스’는 생굴 추출물을 주원료로 한 굴소스다. 볶음 요리부터 고기 밑간, 조림, 국물 요리까지 다양한 메뉴에 활용할 수 있다.
이금기 한국시장 관계자는 “팬더굴소스는 오랜 시간 소비자에게 사랑받아 온 대표 제품인 만큼, 소비자들의 사용 경험을 개선하는 데 중점을 두고 이번 튜브형 제품을 기획했다”고 밝혔다.
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May 11. 2026
지난달 미국 캘리포니아에서 열린 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’에서 삼양식품의 불닭소스가 화제를 모았다. 코트라(KOTRA)에 따르면 현장에서 불닭소스 메뉴를 먹은 뒤 매운 반응을 보이는 참가자 영상이 SNS(소셜미디어)에서 확산하며 주목을 받았다. 인기 비결은 특정 음식에만 제한되지 않는 높은 활용성이었다. 치킨 텐더, 감자튀김, 피자, 버거, 타코 같은 익숙한 미국식 메뉴에 불닭소스를 더한 한정판 메뉴를 선보였다. 일부 부스에서는 매운맛을 단계별로 선택할 수 있도록 했다. 특히 크리미한 소스와 불닭소스를 섞어 만든 ‘매운 랜치 스타일 디핑소스’가 인기였다. 여기에 과일 디저트에 소량의 불닭소스를 곁들인 독특한 메뉴까지 등장했다. 이러한 시도는 불닭소스가 단순히 라면용 소스가 아니라 글로벌 외식 시장에서 다양한 메뉴와 결합할 가능성을 보여준다. 코첼라에서 불닭소스가 특별했던 또 하나의 이유는 매운맛