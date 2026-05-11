서울푸드 2026, 6월 킨텍스 개최…“올해 주빈국은 미국”

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 최대 식품 전시회 ‘서울푸드 2026(2026 SEOUL FOOD)’이 오는 6월 9일 고양시 킨텍스에서 개최된다.

코트라(KOTRA) 주최의 서울푸드 2026는 전 세계 50개국에서 약 1800여개 기업이 참가한다. 식품업계 종사자들은 서울푸드 2026 공식 홈페이지를 통해 사전등록 하면 무료로 관람할 수 있다.

해외바이어 수출상담은 코트라에서 선정한 우수바이어를 초청해 자율상담 방식으로 진행한다. 지난해 해외바이어 수출 상담회의 경우 3878건의 상담을 통해 약 7840억 원에 달하는 상담 실적을 달성했다.

또 ‘제10회 글로벌 푸드 트렌드 & 테크 컨퍼런스 2026’ 등 다양한 참여형 프로그램 등도 진행된다.

올해 주빈국은 미국이다. 250년간 이어온 미국 농업을 기념하기 위해 ‘USA Pavilion: Yours to Explore’를 테마로 참가한다. 미국산 육류부터 혁신적인 스낵, 영양가 높은 견과류, 지속가능한 스페셜티 원료에 이르기까지 다양한 제품군을 선보인다.

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