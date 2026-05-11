서울푸드 2026, 6월 킨텍스 개최…“올해 주빈국은 미국”

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 최대 식품 전시회 ‘서울푸드 2026(2026 SEOUL FOOD)’이 오는 6월 9일 고양시 킨텍스에서 개최된다.
코트라(KOTRA) 주최의 서울푸드 2026는 전 세계 50개국에서 약 1800여개 기업이 참가한다. 식품업계 종사자들은 서울푸드 2026 공식 홈페이지를 통해 사전등록 하면 무료로 관람할 수 있다.
해외바이어 수출상담은 코트라에서 선정한 우수바이어를 초청해 자율상담 방식으로 진행한다. 지난해 해외바이어 수출 상담회의 경우 3878건의 상담을 통해 약 7840억 원에 달하는 상담 실적을 달성했다.
또 ‘제10회 글로벌 푸드 트렌드 & 테크 컨퍼런스 2026’ 등 다양한 참여형 프로그램 등도 진행된다.
올해 주빈국은 미국이다. 250년간 이어온 미국 농업을 기념하기 위해 ‘USA Pavilion: Yours to Explore’를 테마로 참가한다. 미국산 육류부터 혁신적인 스낵, 영양가 높은 견과류, 지속가능한 스페셜티 원료에 이르기까지 다양한 제품군을 선보인다.
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May 11. 2026
지난달 미국 캘리포니아에서 열린 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’에서 삼양식품의 불닭소스가 화제를 모았다. 코트라(KOTRA)에 따르면 현장에서 불닭소스 메뉴를 먹은 뒤 매운 반응을 보이는 참가자 영상이 SNS(소셜미디어)에서 확산하며 주목을 받았다. 인기 비결은 특정 음식에만 제한되지 않는 높은 활용성이었다. 치킨 텐더, 감자튀김, 피자, 버거, 타코 같은 익숙한 미국식 메뉴에 불닭소스를 더한 한정판 메뉴를 선보였다. 일부 부스에서는 매운맛을 단계별로 선택할 수 있도록 했다. 특히 크리미한 소스와 불닭소스를 섞어 만든 ‘매운 랜치 스타일 디핑소스’가 인기였다. 여기에 과일 디저트에 소량의 불닭소스를 곁들인 독특한 메뉴까지 등장했다. 이러한 시도는 불닭소스가 단순히 라면용 소스가 아니라 글로벌 외식 시장에서 다양한 메뉴와 결합할 가능성을 보여준다. 코첼라에서 불닭소스가 특별했던 또 하나의 이유는 매운맛