빵에도 천연 감미료…인도네시아 베이커리 시장 변화

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 자카르타에서 천연 감미료를 활용한 저당 빵 수요가 높아지고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 대체 감미료가 베이커리에 사용되면서 단맛은 유지하면서도 당 섭취를 낮춘 제품 개발이 활발하다.
일부 업체는 설탕 대신 스테비아를 사용하고 수입 밀가루 등 고품질 원재료를 사용해 경쟁력을 높이고 있다. 디지털 플랫폼을 통해 자카르타 및 근교 지역 중심으로 판매 중이다.
대표적인 예가 ‘퍼스트위시 베이커리(Firstwish Bakery)‘다. 스테비아를 주 감미료로 활용한 프리미엄 단맛 빵 제품 라인을 내놓았다.
업체 측은 해당 제품 개발이 가족 친화적인 식품에 대한 소비자 수요에서 출발했다고 설명한다. 스테비아와 엄선된 원재료를 활용해 당 함량에 대한 부담을 줄인 빵을 제공한다고 홍보 중이다.
aT 관계자는 “인도네시아에서 당류 저감 및 건강 지향 제품에 대한 수요가 커지고 있다”며 “특히 아동을 중심으로 한 가족 단위의 건강식 트렌드가 향후 시장 성장의 주요 동력이 될 것”이라고 내다봤다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정