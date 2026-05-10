티톡스 음료가 뜬다, 베트남 음료 시장의 변화

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 베트남에서 ‘디톡스(Detox)’가 트렌드로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다.

많은 소비자는 안전하지 않은 식품 섭취나 노화에 따른 장기 기능 저하로 체내에 독소가 축적된다고 인식하고 있다. 주스나 허브차, 기능성 제품을 통한 정기적인 해독이 필요하다고 믿는다. 이에 따라 디톡스 음료에 대한 관심이 높아지고 있다.

현재 베트남 시장에서 유통되는 디톡스 음료는 크게 3가지 유형으로 구분된다. 먼저 해독차(Teatox) 제품들은 주로 천연 허브를 원료로 한다. 심신 안정 효과를 제공하는 동시에 간과 신장의 기능을 돕는 성분을 함유하고 있다. 주로 영국, 호주, 싱가포르 등 차 문화가 발달한 국가의 제품들이 시장을 주도하고 있다.

과채 주스 형태의 디톡스 제품은 다양한 맛과 풍부한 영양 성분을 앞세워 호응을 얻고 있다. 특히 영양소 파괴를 최소화한 저온 착즙(Cold-pressed)이나 비농축(NFC) 공법의 제품들이 프리미엄 시장을 주도한다. 베트남 소비자가 선호하는 주요 원료는 레몬, 생강, 오이, 민트, 치아씨드 등이다.

디톡스 워터는 신선한 과채 조각을 물에 우려내어 마시는 형태다. 하지만 가정에서 매일 직접 재료를 손질하고 우려내는 과정은 상당한 시간이 소요될 뿐만 아니라, 신선도 유지가 까다롭다.

코트라 관계자는 “우리 기업은 미용·소화 개선 등 목적별 특화 제품 세분화와 함께 천연·무설탕 기반의 라인업 구축에 집중해야 한다”고 조언했다.

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