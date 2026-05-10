콜롬비아 식품 기업, ‘제로’ 라인업 강화

[리얼푸드=육성연 기자] 콜롬비아 소비자들의 식품 첨가물에 대한 인식이 강화되는 추세다. ‘가공식품 회피’의 이동이 아니라, 더 건강해 보이는 가공식품으로 재편되는 흐름이다. 저당·고단백·고식이섬유·천연 원료·클린라벨·소포장 제품 등이 해당된다.
코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 마켓 리서치 기관 이노바 마켓 인사이트(Innova Market Insights)의 조사에서 콜롬비아 소비자들은 식품 소비에서 원료, 천연향, 로컬 원료 등 클린라벨 속성에 높은 가치를 두고 있었다. “가공식품이 싫다”보다 “덜 해롭고, 성분이 이해 가능하고, 맛있는 가공식품이라면 충분히 선택한다”라는 응답이다.
콜롬비아 정부는 급증하는 성인 과체중 및 비만 인구 관리를 위해 2023년부터 건강 세법을 시행하고 있다. 제조 과정에서 첨가당, 나트륨, 포화지방이 추가되고 영양성분표상 일정 기준을 초과하는 가공 식품에 초가공식품세(ICUI)를 적용 중이다.
코트라 관계자는 “현지 K-푸드 열풍이 지속됨에 따라 현지 식도락 업계에서 한국식 퓨전 메뉴 출시가 증가하는 추세”라며 “저당 K-소스, 당 저감 B2B 원료 등도 현지 시장 진입이 가능할 것으로 보인다”고 말했다. 다만 “제로슈가 제품도 사용된 감미료 종류에 따라 경고 라벨이 붙을 수 있어 단순한 ‘sugar free’ 마케팅보다 기능성·자연성·실질적 영양 개선을 결합한 전략이 주효할 것”이라고 조언했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정