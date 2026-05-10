나만의 볼 만들기…브라질 ‘차이나 인 박스’의 맞춤형 메뉴 전략

[리얼푸드=육성연 기자] 브라질 아시안 푸드 딜리버리 브랜드 차이나 인 박스(China in Box)가 개인화 소비 트렌드 공략에 나섰다. 고객이 직접 재료를 조합해 메뉴를 완성하는 맞춤형 신제품 ‘Crie Seu Bowl(나만의 볼 만들기)’ 캠페인을 출시했다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이번 캠페인은 젊은 소비층을 겨냥해 게임 요소를 접목한 것이 특징이다. 소비자가 단계별로 재료를 선택해 자신만의 메뉴를 구성하는 방식이다.
차이나 인 박스는 기호에 따라 주식과 단백질을 자유롭게 조합할 수 있도록 했다. 기본 베이스는 볶음밥(Fried Rice), 오리엔탈 누들, 야키메시(Yakimeshi) 중 선택할 수 있다. 여기에 소고기 양파볶음, 탕수치킨, 감자소고기, 치킨 샤오즈, 크리스피 돼지고기, 데리야키 치킨 등 기존 인기 토핑을 추가하는 방식이다. 가격은 37.9헤알(약 9900원)부터 시작한다.
업체는 ‘선택의 재미’와 ‘맞춤형 경험’을 제공하기 위한 전략이라고 설명했다. 특히 새로운 볼(bowl) 형태의 패키지를 도입해 간편성을 높였다.
aT 관계자는 “브라질 외식업계에서는 최근 ‘정해진 메뉴’보다 ‘내가 조합하는 메뉴’에 대한 선호가 높다”며 “소비자들은 배달 음식에서도 자신의 취향과 식습관을 반영하길 원한다”고 말했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정