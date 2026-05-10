스타벅스에서 만나는 ‘악마는 프라다를 입는다2’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 스타벅스와 20세기 스튜디오가 전 세계적인 협업을 진행하고 있는 가운데, 스타벅스 코리아도 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 캐릭터에서 영감을 받은 음료를 공개했다.

스타벅스는 “폼 없이, 무지방 우유, 샷 추가, 뜨겁게”라는 영화 속 장면을 반영한 미란다의 ‘카페 라테’와 에디터로 성장한 앤디의 ‘카푸치노’로 표현해 선보였다. 카푸치노는 오트(귀리)에 캐러멜 시럽과 시나몬 파우더를 곁들였다.

앞서 ‘악마는 프라다를 입는다 1’에서 미란다의 커피를 전달하기 위한 앤디의 커피 심부름은 영화의 한 장면으로 등장했다.

스타벅스 글로벌 관계자는 “전 세계 팬들에게 즐거움을 줄 수 있는 협업을 진행하게 되어 기쁘다”라며, “미란다와 앤디의 커스텀 음료와 함께 영화의 여운을 느껴 보시길 바란다”라고 전했다.

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