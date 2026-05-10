스타벅스에서 만나는 ‘악마는 프라다를 입는다2’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 스타벅스와 20세기 스튜디오가 전 세계적인 협업을 진행하고 있는 가운데, 스타벅스 코리아도 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 캐릭터에서 영감을 받은 음료를 공개했다.
스타벅스는 “폼 없이, 무지방 우유, 샷 추가, 뜨겁게”라는 영화 속 장면을 반영한 미란다의 ‘카페 라테’와 에디터로 성장한 앤디의 ‘카푸치노’로 표현해 선보였다. 카푸치노는 오트(귀리)에 캐러멜 시럽과 시나몬 파우더를 곁들였다.
앞서 ‘악마는 프라다를 입는다 1’에서 미란다의 커피를 전달하기 위한 앤디의 커피 심부름은 영화의 한 장면으로 등장했다.
스타벅스 글로벌 관계자는 “전 세계 팬들에게 즐거움을 줄 수 있는 협업을 진행하게 되어 기쁘다”라며, “미란다와 앤디의 커스텀 음료와 함께 영화의 여운을 느껴 보시길 바란다”라고 전했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정