한식진흥원 ‘별하나 페스티벌’ 참가…‘K-미식벨트’ 알린다

[리얼푸드=육성연 기자] 한식진흥원은 ‘2026 별하나 페스티벌’에 참가해 ‘K-미식벨트 조성 사업’ 홍보부스를 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 다이닝브랜즈그룹이 주최하는 ESG 기반의 문화 축제다. 오는 9일 서울 난지한강공원에서 열린다. 한식진흥원은 K-미식벨트 조성 사업으로 추진하는 ‘치킨‧닭요리 벨트’를 대중에게 널리 알릴 계획이다.

홍보부스에서는 연차별 K-미식벨트 조성계획, 기존에 발굴된 장류, 김치, 전통주, 인삼 콘텐츠, ‘치킨‧닭요리 벨트’ 내용을 소개한다.

다양한 이벤트도 진행한다. K-미식벨트 및 치킨‧닭요리 벨트 관련 퀴즈 ‘룰렛 이벤트’, ‘주제 수요조사’, ‘인생네컷 사진 이벤트’ 등이다.

한식진흥원 관계자는 “이번 별하나 페스티벌 참가를 통해 신규 K-미식벨트 사업에 대한 관심을 끄는 좋은 계기가 될 것”이라고 전했다.

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