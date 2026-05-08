한식진흥원 ‘별하나 페스티벌’ 참가…‘K-미식벨트’ 알린다

[리얼푸드=육성연 기자] 한식진흥원은 ‘2026 별하나 페스티벌’에 참가해 ‘K-미식벨트 조성 사업’ 홍보부스를 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 다이닝브랜즈그룹이 주최하는 ESG 기반의 문화 축제다. 오는 9일 서울 난지한강공원에서 열린다. 한식진흥원은 K-미식벨트 조성 사업으로 추진하는 ‘치킨‧닭요리 벨트’를 대중에게 널리 알릴 계획이다.
홍보부스에서는 연차별 K-미식벨트 조성계획, 기존에 발굴된 장류, 김치, 전통주, 인삼 콘텐츠, ‘치킨‧닭요리 벨트’ 내용을 소개한다.
다양한 이벤트도 진행한다. K-미식벨트 및 치킨‧닭요리 벨트 관련 퀴즈 ‘룰렛 이벤트’, ‘주제 수요조사’, ‘인생네컷 사진 이벤트’ 등이다.
한식진흥원 관계자는 “이번 별하나 페스티벌 참가를 통해 신규 K-미식벨트 사업에 대한 관심을 끄는 좋은 계기가 될 것”이라고 전했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정