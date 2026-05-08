폴 바셋, 소일베이커 협업 머그컵 선보인다

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 스페셜티 커피 전문점 폴 바셋이 ‘소일베이커’와 협업 머그컵을 선보인다고 8일 전했다.

소일베이커는 도예가, 디자이너, 셰프가 ‘그릇’에 관한 다양한 해석을 보여주는 테이블 웨어 브랜드다.

이번 협업으로 선보이는 머그컵은 2종이다. 절제된 형태와 자연스러운 흙의 질감을 살린 디자인이 특징이다. 한정 수량으로 폴 바셋 매장에서 만나볼 수 있다.

폴 바셋 관계자는 “폴바셋은 커피를 마시는 순간의 경험을 중요하게 생각한다”며 “이번 머그컵은 집에서 즐기는 커피 한 잔의 시간을 보다 깊이 있게 만들어주는 오브제”라고 소개했다.

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