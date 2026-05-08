폴 바셋, 소일베이커 협업 머그컵 선보인다

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 스페셜티 커피 전문점 폴 바셋이 ‘소일베이커’와 협업 머그컵을 선보인다고 8일 전했다.
소일베이커는 도예가, 디자이너, 셰프가 ‘그릇’에 관한 다양한 해석을 보여주는 테이블 웨어 브랜드다.
이번 협업으로 선보이는 머그컵은 2종이다. 절제된 형태와 자연스러운 흙의 질감을 살린 디자인이 특징이다. 한정 수량으로 폴 바셋 매장에서 만나볼 수 있다.
폴 바셋 관계자는 “폴바셋은 커피를 마시는 순간의 경험을 중요하게 생각한다”며 “이번 머그컵은 집에서 즐기는 커피 한 잔의 시간을 보다 깊이 있게 만들어주는 오브제”라고 소개했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정