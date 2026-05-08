‘KCON JAPAN’ 참가하는 티젠, “트와이스와 콤부차 알린다”

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 기업 티젠이 K-페스티벌 ‘KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)’에 참가한다고 8일 전했다.
‘케이콘 재팬 2026’은 8일부터 오는 10일까지 일본 지바현에서 열린다. K-팝 공연뿐만 아니라 뷰티, 패션 등 다양한 한류 상품의 판촉과 전시가 진행된다.
티젠은 광고 모델인 트와이스(TWICE)를 통해 일본 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 이번 행사에선 홍보 부스를 통해 한국형 콤부차를 알린다. 샘플링과 시음 행사, 인스타그램 팔로우 이벤트 등 행사장을 찾은 현지인을 위한 홍보 활동을 펼친다.
티젠 관계자는 “일본 주요 유통사 및 파트너사와의 협업을 통해 K-콤부차의 우수성을 널리 알릴 것”이이라고 말했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정