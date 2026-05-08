‘KCON JAPAN’ 참가하는 티젠, “트와이스와 콤부차 알린다”

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 기업 티젠이 K-페스티벌 ‘KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)’에 참가한다고 8일 전했다.

‘케이콘 재팬 2026’은 8일부터 오는 10일까지 일본 지바현에서 열린다. K-팝 공연뿐만 아니라 뷰티, 패션 등 다양한 한류 상품의 판촉과 전시가 진행된다.

티젠은 광고 모델인 트와이스(TWICE)를 통해 일본 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 이번 행사에선 홍보 부스를 통해 한국형 콤부차를 알린다. 샘플링과 시음 행사, 인스타그램 팔로우 이벤트 등 행사장을 찾은 현지인을 위한 홍보 활동을 펼친다.

티젠 관계자는 “일본 주요 유통사 및 파트너사와의 협업을 통해 K-콤부차의 우수성을 널리 알릴 것”이이라고 말했다.

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