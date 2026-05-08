“차 안에서 시원하게 마시세요”…써모스 여름 신제품

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 보온병 브랜드 써모스(THERMOS)가 신제품 ‘맥스포터블 컵앤텀블러’와 ‘캐리 핸들 텀블러’를 선보인다고 8일 밝혔다.

맥스포터블 컵앤텀블러는 기존 1.2L 대용량에 940ml 용량을 추가했다. 얼음 가득 담아 오랫동안 시원하게 마실 수 있는 아이스 음료 전용 텀블러다. 자동차 컵 홀더에 안정적으로 들어가는 디자인을 적용했다.

빨대 텀블러와 직접 입을 대고 마시는 컵 2가지로 활용할 수 있다. 또 음료량을 확인할 수 있는 투명한 뚜껑과 일체형 논슬립 핸들∙바닥 패드를 넣었다. 베이직 컬러(블랙∙그레이∙다크그린)와 신규 컬러(로지베일∙스카이베일∙라임옐로우) 총 6종이다.

캐리 핸들 텀블러는 기존 무채색에 라벤더, 아이스블루 컬러(600ml), 아이스블루 컬러(800ml)를 추가했다.

써모스는 오는 11일까지 온라인 공식몰에서 ‘5월 신상 페스타’ 기획전을 연다. 봄∙여름 신제품을 최대 30% 할인된 가격에 선보인다.

gorgeous@heraldcorp.com