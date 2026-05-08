“차 안에서 시원하게 마시세요”…써모스 여름 신제품

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 보온병 브랜드 써모스(THERMOS)가 신제품 ‘맥스포터블 컵앤텀블러’와 ‘캐리 핸들 텀블러’를 선보인다고 8일 밝혔다.
맥스포터블 컵앤텀블러는 기존 1.2L 대용량에 940ml 용량을 추가했다. 얼음 가득 담아 오랫동안 시원하게 마실 수 있는 아이스 음료 전용 텀블러다. 자동차 컵 홀더에 안정적으로 들어가는 디자인을 적용했다.
빨대 텀블러와 직접 입을 대고 마시는 컵 2가지로 활용할 수 있다. 또 음료량을 확인할 수 있는 투명한 뚜껑과 일체형 논슬립 핸들∙바닥 패드를 넣었다. 베이직 컬러(블랙∙그레이∙다크그린)와 신규 컬러(로지베일∙스카이베일∙라임옐로우) 총 6종이다.
캐리 핸들 텀블러는 기존 무채색에 라벤더, 아이스블루 컬러(600ml), 아이스블루 컬러(800ml)를 추가했다.
써모스는 오는 11일까지 온라인 공식몰에서 ‘5월 신상 페스타’ 기획전을 연다. 봄∙여름 신제품을 최대 30% 할인된 가격에 선보인다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정