스테이크, 40% 싸게 먹는다…매드포갈릭 ‘넘침주의 감사제’ 2탄

[리얼푸드=육성연 기자] 엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 매드포갈릭이 ‘포레스트 스트립 스테이크’ 40% 할인 프로모션을 진행한다. 오는 31일까지다.

이번 프로모션은 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’ 패밀리 레스토랑 부문 대상 수상을 기념한 ‘넘침주의 감사제’로 기획했다. 앞서 파스타 메뉴 50% 할인 혜택을 제공한 감사제 1탄에 이어 스테이크 40% 할인으로 혜택을 강화했다.

해당 할인 쿠폰은 모바일 플랫폼 ‘카카오톡 선물하기’에서 단독 판매한다. 정가 6만6800원인 ‘포레스트 스트립 스테이크’를 4만80원에 이용할 수 있다. 해당 쿠폰을 이용하면 수프 1개와 사이드 1개가 함께 제공된다.

윤다예 엠에프지코리아 대표는 “매드포갈릭을 꾸준히 찾아 주시는 고객 성원에 보답하고, 5월 가정의 달 외식비 부담을 덜어 드리기 위해 인기 스테이크 메뉴를 대폭 할인된 가격에 선보인다”고 전했다.

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