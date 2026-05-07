스테이크, 40% 싸게 먹는다…매드포갈릭 ‘넘침주의 감사제’ 2탄

[리얼푸드=육성연 기자] 엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 매드포갈릭이 ‘포레스트 스트립 스테이크’ 40% 할인 프로모션을 진행한다. 오는 31일까지다.
이번 프로모션은 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’ 패밀리 레스토랑 부문 대상 수상을 기념한 ‘넘침주의 감사제’로 기획했다. 앞서 파스타 메뉴 50% 할인 혜택을 제공한 감사제 1탄에 이어 스테이크 40% 할인으로 혜택을 강화했다.
해당 할인 쿠폰은 모바일 플랫폼 ‘카카오톡 선물하기’에서 단독 판매한다. 정가 6만6800원인 ‘포레스트 스트립 스테이크’를 4만80원에 이용할 수 있다. 해당 쿠폰을 이용하면 수프 1개와 사이드 1개가 함께 제공된다.
윤다예 엠에프지코리아 대표는 “매드포갈릭을 꾸준히 찾아 주시는 고객 성원에 보답하고, 5월 가정의 달 외식비 부담을 덜어 드리기 위해 인기 스테이크 메뉴를 대폭 할인된 가격에 선보인다”고 전했다.
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정