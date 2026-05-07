여름엔 대용량 커피…이디야, 1L 보틀음료 배달·포장용으로 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 여름철을 맞아 1L 대용량 보틀음료를 선보인다고 7일 알렸다.
1L 대용량 보틀음료는 배달·포장 전용 상품으로 운영된다. 전용 보틀에 담아 제공한다. 이동이 편리하도록 결착형 뚜껑을 적용했다.
제품은 모두 아이스 음료다. 메뉴는 아메리카노 2종(일반, 디카페인), 아이스티 2종(복숭아, 레몬), 티 5종(캐모마일, 페퍼민트, 루이보스, 얼그레이, 히비스커스) 등 총 9종이다.
이디야멤버스 앱 ‘주문하기’ 서비스와 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼에서도 만나볼 수 있다.
이디야커피 관계자는 “배달과 포장을 통해 음료를 넉넉하게 즐기려는 소비 경향이 확대하고 있어 신메뉴를 출시했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정