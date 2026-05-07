여름엔 대용량 커피…이디야, 1L 보틀음료 배달·포장용으로 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 여름철을 맞아 1L 대용량 보틀음료를 선보인다고 7일 알렸다.

1L 대용량 보틀음료는 배달·포장 전용 상품으로 운영된다. 전용 보틀에 담아 제공한다. 이동이 편리하도록 결착형 뚜껑을 적용했다.

제품은 모두 아이스 음료다. 메뉴는 아메리카노 2종(일반, 디카페인), 아이스티 2종(복숭아, 레몬), 티 5종(캐모마일, 페퍼민트, 루이보스, 얼그레이, 히비스커스) 등 총 9종이다.

이디야멤버스 앱 ‘주문하기’ 서비스와 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼에서도 만나볼 수 있다.

이디야커피 관계자는 “배달과 포장을 통해 음료를 넉넉하게 즐기려는 소비 경향이 확대하고 있어 신메뉴를 출시했다”고 말했다.

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